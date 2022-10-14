Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Удмуртии уже было не жарко, но и не так холодно, как многие ожидали. По данным республиканского гидрометцентра, температурный фон сохранялся выше климатических норм. Причиной стал теплый атмосферный фронт, медленно проходящий через территорию региона с запада на восток. Именно он принес в Удмуртию дожди.

В эти выходные продолжится плавное похолодание – фронт уходит, в республике продолжает главенствовать западный и северо-западный ветер, который уносит теплый воздух. Но так как ветер довольно слабый, воздушные массы также движутся небыстро.

В субботу, 15 октября, в Ижевске будет облачно. Дожди зарядят до вечера. Днем Росгидрометцентр и интернет-сервисы обещают температуру до +8 °С, а ночью – до +5..+6 °С. Ночью дождь закончится.

Днем в воскресенье, 16 октября, выглянет солнце. Столбик термометра не поднимется выше +7 °С. Осадков не ожидается. Ночью похолодает до +4 °С.

В начале следующей недели дневные температуры останутся на том же уровне, что и в выходные, а вот ночами может быть холодно – до 0 °С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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