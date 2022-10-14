Скидки на коммунальные платежи могут увеличить для ветеранов в зависимости от их возраста

Обращение направили в министерство труда
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Депутат госдумы Василий Власов предложил увеличить скидку на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий в зависимости от их возраста. Как сообщает RT, обращение направили на имя главы минтруда Антона Котякова.
На данный момент ветераны боевых действий имеют 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг. Но как отметил депутат, ввиду своего возраста и некоторых других причин, многие ветераны не имеют возможностей для продолжения работы и получения зарплаты.
«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% – после 60 лет, до 100% – после 70 лет», – обратился в своем сообщении депутат.
Союз пенсионеров оценил инициативу Власова.
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