Скидки на коммунальные платежи могут увеличить для ветеранов в зависимости от их возраста

Обращение направили в министерство труда Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Депутат госдумы Василий Власов предложил увеличить скидку на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий в зависимости от их возраста. Как сообщает RT, обращение направили на имя главы минтруда Антона Котякова.

На данный момент ветераны боевых действий имеют 50-процентную скидку на оплату коммунальных услуг. Но как отметил депутат, ввиду своего возраста и некоторых других причин, многие ветераны не имеют возможностей для продолжения работы и получения зарплаты.

«В целях поддержки ветеранов боевых действий прошу вас рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера скидки на коммунальные услуги для данной категории граждан по достижении определённого возраста: до 75% – после 60 лет, до 100% – после 70 лет», – обратился в своем сообщении депутат.

Союз пенсионеров оценил инициативу Власова.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пострадавшие в стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в санатории «Ласточка»

Жителей Удмуртии задержали за изготовление кустарной взрывчатки

Мужчина из Челябинской области украл более 1,5 миллиона рублей у пенсионеров из Удмуртии