Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии

Собрали для вас фотографии красивых фонарей Фото: Мария Бакланова

Все мы наслышаны о красивых фонарях Санкт-Петербурга, а ведь Ижевск многие сравнивают именно с северной столицей. И городские светильники у нас тоже можно найти весьма оригинальные. Собрали для вас несколько фотографий с улиц города.

В центре

Конечно же, самые красивые фонари мы нашли в центре города. Здесь находятся главные достопримечательности Ижевска. Фонари тоже стали элементом декора – они украшают уютные локации.

Фонари под старину мы нашли у резиденции главы Удмуртии Фото: Мария Бакланова

А такая красота находится у Арсенала Фото: Мария Бакланова

Фонари около правительства сделаны просто и со вкусом – в форме шара Фото: Мария Бакланова

Особенно романтично в ночи выглядит набережная пруда. Конечно, не «ночь, ледяная рябь канала…», но тоже красиво.

Освещение на набережной Фото: Мария Бакланова

Нам форма этих светильников напоминает цветок Фото: Мария Бакланова

Совсем рядом, около монумента Дружбы народов, расположились еще одни интересные фонари – в форме конусов.

Фонари около монумента Дружбы народов Фото: Мария Бакланова

Ну и как мы можем пройти мимо светильников на Центральной площади? Совсем недавно, после реконструкции, там появилось стильное освещение. Кому-то оно напоминает гарнитуру, кому-то – душ. Решать вам.

Фонари на Центральной площади имеют необычную форму Фото: Мария Бакланова

А в студенческом городке около УдГУ можно найти фонари самых разных форм. Давайте просто полюбуемся.

Такой фонарь находится у второго корпуса УдГУ Фото: Мария Бакланова

А это освещение около библиотеки университета Фото: Мария Бакланова

Фонари не в центре

Думаете, красивые светильники есть в центре Ижевска, а остальные районы «украшают» только скучные бетонные столбы? Это не так. Нашли для вас несколько примеров креативных фонарей из отдаленных районов.

Просто и изящно – такие фонари украшают сквер им. Алексея Титова Фото: Мария Бакланова

И такой необычный светильник мы нашли в сквере им. Алексея Титова Фото: Мария Бакланова

А этот шедевр мы обнаружили на Буммаше, в районе Трамвайного кольца. Увы, он не горел. Но даже так конструкция смотрится необычно.

Такой фонарь находится в районе трамвайного кольца на Буммаше Фото: Мария Бакланова

И напоследок поделимся с вами кадром, сделанным рядом с офисом «Комсомолки» на ул. Авангардной. Ну мило же, правда?

Такое освещение можно найти у входа в офис «Комсомолки» Фото: Мария Бакланова

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