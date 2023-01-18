Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии

Собрали для вас фотографии красивых фонарей
Фото: Мария Бакланова
Все мы наслышаны о красивых фонарях Санкт-Петербурга, а ведь Ижевск многие сравнивают именно с северной столицей. И городские светильники у нас тоже можно найти весьма оригинальные. Собрали для вас несколько фотографий с улиц города.
В центре
Конечно же, самые красивые фонари мы нашли в центре города. Здесь находятся главные достопримечательности Ижевска. Фонари тоже стали элементом декора – они украшают уютные локации.
Фонари под старину мы нашли у резиденции главы Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
А такая красота находится у Арсенала
Фото: Мария Бакланова
Фонари около правительства сделаны просто и со вкусом – в форме шара
Фото: Мария Бакланова
Особенно романтично в ночи выглядит набережная пруда. Конечно, не «ночь, ледяная рябь канала…», но тоже красиво.
Освещение на набережной
Фото: Мария Бакланова
Нам форма этих светильников напоминает цветок
Фото: Мария Бакланова
Совсем рядом, около монумента Дружбы народов, расположились еще одни интересные фонари – в форме конусов.
Фонари около монумента Дружбы народов
Фото: Мария Бакланова
Ну и как мы можем пройти мимо светильников на Центральной площади? Совсем недавно, после реконструкции, там появилось стильное освещение. Кому-то оно напоминает гарнитуру, кому-то – душ. Решать вам.
Фонари на Центральной площади имеют необычную форму
Фото: Мария Бакланова
А в студенческом городке около УдГУ можно найти фонари самых разных форм. Давайте просто полюбуемся.
Такой фонарь находится у второго корпуса УдГУ
Фото: Мария Бакланова
А это освещение около библиотеки университета
Фото: Мария Бакланова
Фонари не в центре
Думаете, красивые светильники есть в центре Ижевска, а остальные районы «украшают» только скучные бетонные столбы? Это не так. Нашли для вас несколько примеров креативных фонарей из отдаленных районов.
Просто и изящно – такие фонари украшают сквер им. Алексея Титова
Фото: Мария Бакланова
И такой необычный светильник мы нашли в сквере им. Алексея Титова
Фото: Мария Бакланова
А этот шедевр мы обнаружили на Буммаше, в районе Трамвайного кольца. Увы, он не горел. Но даже так конструкция смотрится необычно.
Такой фонарь находится в районе трамвайного кольца на Буммаше
Фото: Мария Бакланова
И напоследок поделимся с вами кадром, сделанным рядом с офисом «Комсомолки» на ул. Авангардной. Ну мило же, правда?
Такое освещение можно найти у входа в офис «Комсомолки»
Фото: Мария Бакланова
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