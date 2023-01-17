Больше века: история ижевского цирка от 19 столетия до наших дней

Выступления на арене цирка в Ижевске не оставят равнодушным никого Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Современный цирк в столице Удмуртии представляет собой целый комплекс, первый камень которого заложили 17 января 2000 года, в Международный день цирка. А ведь в истории цирковых представлений Ижевска были и другие помещения, причем первое было построено в 1895 году. «Комсомолка» предлагает окунуться в историю ижевского цирка.

Каких только событий не происходило в его истории! Сначала здание было деревянным, потом каменным. Его разбирали на дрова и взрывали. Потом снова строили и проводили там представления высочайшего мирового уровня с участием знаменитых артистов цирка.

С 2008 года на арене ижевского цирка проходит Международный фестиваль. Из-за пандемии жители и гости Удмуртии лишены возможности видеть выступления представителей мирового циркового искусства, но мы точно знаем, что это временно. Они обязательно будут!

Отметим, что первое представление в современном здании прошло 1 сентября 2003 года. С тех самых пор все первоклашки республики получают в подарок заветный билет на цирковое представление.

И еще любопытный факт – у нашего цирка нет собственной труппы (только детская студия мастерства). А приезжающим коллективам очень важны условия размещения, которые соответствуют всем их требованиям. Есть и гостиница для проживания, и даже школа для обучения детей артистов. А сейчас обещанная история цирка, которую мы уложили в небольшом видео.

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