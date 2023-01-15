Цена истории: как сложилась судьба дома Лятушевича, корпуса Ижевского оружейного завода и других исторических зданий

Во дворах ул. Советской находится здание заводской амбулатории. Фото: Лада Иванова

Исторические здания в Ижевске зачастую находятся не в лучшем состоянии и требуют серьезного ремонта. Жители и власти города прилагают немало усилий, чтобы сохранить наследие прошлого. «Комсомолка» узнала, что сейчас происходит с историческим наследием столицы Удмуртии.

Заводская амбулатория на Сивкова

Заводская амбулатория появилась в Ижевске во второй половине XIX века. По некоторым предположениям историков, проект здания был разработан архитектором Иваном Коковихиным. Долгое время в нем находился комитет общества Красного Креста, затем его сменили кожно-венерический диспансер и бухгалтерия Минздрава Удмуртии.

Памятником истории местного значения здание признали в 2001 году. В 2022 году здание амбулатории было передано студотрядам для создания мультиформатного пространства. В ноябре начались ремонтные работы.

Дом Лятушевича

Дом Лятушевича скрывается за Национальной библиотекой. Фото: Лада Иванова

Особняк, находящийся недалеко от Национальной библиотеки Удмуртии, – интересное место с богатой историей. Изначально им владел Захарий Лятушевич – настоятель церкви Ильи Пророка. Однако в дальнейшем в этом здании находились аптека, госбанк и краеведческий музей.

В 1995 году здание было признано аварийным, однако ремонтировать его никто не спешил. В 2018 году здание передали Национальной библиотеке, а в конце 2022 года Ижевской епархии.

Сейчас дом планируют отреставрировать и использовать для духовно-просветительских целей. Были предложения открыть музей Захария Лятушевича.

Дом Охизина

Историческое здание открыто для посещения после реконструкции. Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Чиновничий дом на ул. Пастухова был построен в 1914 году по заказу Константина Охизина. В 1960-е в нем начала работать детская школа искусств № 2, для которой позже было построено еще одно помещение.

Дом Охизина признали объектом культурного наследия регионального значения осенью 2001 года. В конце 2022-го прошла долгожданная реконструкция, в ходе которой сохранен и улучшен исторический фасад, а внутренние помещения стали более современными и удобными для занятий детей.

Дом Новикова

Что произошло с купеческим домом Новикова летом 2022 года? Фото: очевидец

Дом спроектирован первым ижевским архитектором Семеном Дудиным. Его построили еще в первой половине XIX века, и тогда он принадлежал купцу Егору Новикову.

После смерти купца и его наследников дом был передан властям города. За долгие годы его существования в нем располагались Ижевское нагорное волостное правление, отделение ЧК, типография и краеведческий музей.

В наше время в нем находится управление образования администрации Ижевска. Летом 2022 года здание закрыли для реконструкции фасада, кровли и подвалов. Все это благодаря тому, что его продали ИП Степещенковой А.О., которая по договору и должна организовать ремонтные работы.

Дом Оглоблина

В купеческом доме всегда было место для веселья. Фото: архив редакции

Один из «молодых» исторических домов Ижевска – дом купца Оглоблина – был построен в начале XX века. Известно, что после революции в нем была организована семинария, после в разные годы – партийная типография, изостудия и ресторан.

Примерно 10 лет назад началась реконструкция здания. Фасаду вернули исторический облик, восстановили флигели и дом, где когда-то жила прислуга. В помещениях дома разместились офисы IT-компаний.

Осенью 2022-го здание было выставлено на продажу за 130 миллионов рублей. На данный момент объявление о продаже снято.

Корпус Ижевского оружейного завода

Старинный корпус Ижевского оружейного завода – один из главных символов города. Фото: архив редакции

Знаменитый символ столицы Удмуртии сейчас находится не в лучшем состоянии. Одной из главных причин можно назвать пожар в 2018 году, во время которого серьезно пострадала знаменитая башня.

Вопрос о восстановлении исторического здания федерального значения поднимался неоднократно. Были идеи воспользоваться федеральной программой, а также создать сбор средств и при помощи неравнодушных жителей Удмуртии восстановить знаменитую башню.

На его территории предлагали открыть историко-культурный центр, построить детский технопарк, включить корпус в проект «Музейного квартала» и даже продать помещение за 1 рубль с условием, что покупатель займется реставрацией.

В 2021 году выяснилось, что здание еще можно спасти. Власти республики сразу же выделили 165 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. В дальнейшем корпус планируется включить в адресную инвестиционную программу.

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