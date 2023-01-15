Едут за национальной кухней и праздничными программами: как изменился поток туристов в Удмуртии на праздники по сравнению с прошлым годом

Новогодние праздники – отличное время, чтобы отправиться в путешествие. Фото: Мария Бакланова

Новогодние праздники – отличное время, чтобы отправиться в путешествие. В этом году они благотворно сказались на туризме в Удмуртии. Посещаемость этнокомплексов и других курортов выросла на 20–40% по сравнению с прошлым годом. Почему так получилось и чем Удмуртия привлекает любителей поездок, разбирались наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+).

Популярные точки

Рост количества туристов в первую очередь отметили в популярных туристических местах: Лудорвае, усадьбе Тол Бабая, горнолыжном курорте Нечкино и других. Чаще всего в Удмуртию приезжают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но есть и представители других городов.

«По сравнению с январскими выходными прошлого года на 20% увеличилось количество гостей на горнолыжных курортах Нечкино, Чекерил. Выросло число гостей и в культурных объектах, например, в Музее-усадьбе П.И. Чайковского количество посетителей увеличилось более чем на 40% к аналогичному периоду прошлого года. Есть над чем работать, особенно над сервисом, но благодаря национальным проектам мы взяли хороший старт», – рассказал на аппаратном совещании 9 января глава Удмуртии Александр Бречалов.

Например, популярны оказались зимние волшебники – Тол Бабай в Шарканском районе и Тол Айя в «Лудорвае».

«Поток туристов из других регионов растет. Мы подготовили новую программу с турполосой и множество других мероприятий», – сообщили в администрации усадьбы Тол Бабая.

Но не только сказочные персонажи с этнической изюминкой интересуют туристов. Привлекают визитеров также спортивные и культурные развлечения. Например, в музее-усадьбе П.И. Чайковского стало на 1000 больше посетителей по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками. Рост интереса связывают с событиями, которые организовали в рамках программы «Пушкинская карта», а также приглашение в музей известных литераторов и музыковедов.

Спортом в Удмуртии тоже стали интересоваться чаще. Горнолыжный курорт «Нечкино» принял гораздо больше гостей, чем в сезоне 2021–2022. В 2023-м его посетили 15 тысяч человек.

«В сравнении с прошлым годом большая часть из них взяла горнолыжный инвентарь в службе проката оборудования и воспользовалась услугами инструкторов. Для нас это показатель роста у населения интереса к спортивному и здоровому образу жизни, к проведению семейного досуга на свежем воздухе», – пояснила маркетолог «Нечкино» Дарина Купченко.

Привлекает туристов и национальная кухня. Управляющая этнокомплексом «Бобровая долина» Елена Холмова поделилась, что именно в январские праздники на точке отмечается самый активный период.

«Наша команда заранее придумывает разнообразный досуг для гостей, чтобы и парам, и семьям с малышами, и индивидуальным гостям было интересно и занимательно. В программе были мастер-классы, детские интерактивы, вечера кинематографа и художественной росписи, гастрономические вечера и сказочные гадания. На пике также была посещаемость ресторана и традиционных бань. Поэтому могу сказать, что гостевой поток ни в коем случае не упал, а остался столь же насыщен», – прокомментировала управляющая «Бобровой долины».

Снижение посещаемости из опрошенных «Коммерсантъ-Удмуртия» этнокомплексов отметили только в комплексе «Тылыс. Живые родники». Это связывают с тем, что большинство мероприятий проводится на улице, а с 4 января установились морозы.

Интерес к модульным отелям

Еще одним фактором для развития туризма стали модульные отели – быстровозводимые домики. В прошлом году построили 100 таких сооружений. Уже в конце декабря такие отели открыли бронь. По итогам праздников туристы оценили сервис положительно.

«Удмуртия – один из немногих регионов, который участвовал в программе софинансирования строительства быстровозводимых модульных отелей. Многие участники программы начали принимать на своих объектах гостей – загруженность домиков, которые открыли бронь, на выходные дни составила 98%. Например, в экоотель «Окна в лес» люди приехали со всей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Пермского края и ряда других регионов России», – заметил на аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов.

Популярность модульных отелей отметила и Юлия Бадаш, руководитель агентства по туризму Удмуртии. Поэтому участвовать в нацпроекте по их строительству планируют и в следующем году.

Что с перевозками?

Туризм напрямую связан и с развитием транспорта. Глава региона отметил, что именно авиаперевозки влияют на количество путешественников.

Как отметил в своем телеграм-канале гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников, в праздники перевезли 15 тысяч пассажиров. Это на 30% больше, чем в 2022 году.

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