Более 10 тысяч жителей Удмуртии окунулись в купель в Удмуртии в Крещенский сочельник

В ночь с 18 на 19 января жители Ижевска окунулись в прорубь
Фото: Мария Бакланова
Накануне, 18 января, жители Ижевска встретили Крещенский сочельник. Многие жители города отправились окунуться в прорубь. Фотографии с мероприятия для вас собрала «Комсомолка».
Возле купели дежурили спасатели
Фото: Мария Бакланова
У подхода к купели собралась большая очередь
Фото: Мария Бакланова
Некоторые заходили сразу компанией – так веселее
Фото: Мария Бакланова
Единственная оборудованная купель в Ижевске находится на пруду, около поисково-спасательной станции. Здесь оборудованы теплые палатки, дежурят спасатели, спуск в воду специально обустроен и освящен. Купель работает до 00:00 сегодняшнего дня, 19 января.
После купания с тела стекает ледяная вода
Фото: Мария Бакланова
Врачи рекомендуют находиться в воде не дольше минуты
Фото: Мария Бакланова
Представительницы прекрасного пола тоже решились искупаться
Фото: Мария Бакланова
В первую ночь купаний, к счастью, не произошло никаких ЧП.
«Мероприятие проходит организованно, несчастных случаев на водных объектах Удмуртской Республики не зарегистрировано. В купели уже успели окунуться около 10000 жителей республики», – прокомментировал главный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин.
В первую ночь купаний все было благополучно
Фото: Мария Бакланова
После купаний жителям города наливали горячий чай
Фото: Мария Бакланова
«Комсомолка» поздравляет всех с праздником Крещения.
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