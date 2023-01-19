Более 10 тысяч жителей Удмуртии окунулись в купель в Удмуртии в Крещенский сочельник

В ночь с 18 на 19 января жители Ижевска окунулись в прорубь Фото: Мария Бакланова

Накануне, 18 января, жители Ижевска встретили Крещенский сочельник. Многие жители города отправились окунуться в прорубь. Фотографии с мероприятия для вас собрала «Комсомолка».

Возле купели дежурили спасатели Фото: Мария Бакланова

У подхода к купели собралась большая очередь Фото: Мария Бакланова

Некоторые заходили сразу компанией – так веселее Фото: Мария Бакланова

Единственная оборудованная купель в Ижевске находится на пруду, около поисково-спасательной станции. Здесь оборудованы теплые палатки, дежурят спасатели, спуск в воду специально обустроен и освящен. Купель работает до 00:00 сегодняшнего дня, 19 января.

После купания с тела стекает ледяная вода Фото: Мария Бакланова

Врачи рекомендуют находиться в воде не дольше минуты Фото: Мария Бакланова

Представительницы прекрасного пола тоже решились искупаться Фото: Мария Бакланова

В первую ночь купаний, к счастью, не произошло никаких ЧП.

«Мероприятие проходит организованно, несчастных случаев на водных объектах Удмуртской Республики не зарегистрировано. В купели уже успели окунуться около 10000 жителей республики», – прокомментировал главный инспектор по маломерным судам Удмуртии Алексей Анохин.

В первую ночь купаний все было благополучно Фото: Мария Бакланова

После купаний жителям города наливали горячий чай Фото: Мария Бакланова

«Комсомолка» поздравляет всех с праздником Крещения.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске

Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии

Больше века: история ижевского цирка от 19 столетия до наших дней