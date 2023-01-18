Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проходит в Ижевске

Ежегодный фестиваль ангелов и архангелов изо льда уже стал традицией
Фото: Мария Бакланова
В столице Удмуртии вот уже в 12 раз проходит Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. С 7 по 19 января жители и гости города могут насладиться волшебными скульптурами. «Комсомолка» подготовила для вас небольшую фотоподборку.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Ангелы находятся на несколько площадках города: у Михайловского собора, в Музее воды, парке современного искусства у родника им. Д. Пригова и у родника им. Э. Касимова на ул.Кирова.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Мероприятие проходит ежегодно и уже стало зимней традицией Ижевска.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
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