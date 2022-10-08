Осеннее меню 2022 года в кофейнях Ижевска

Что может быть прекраснее пряного напитка яркой осенью. Фото: архив

Осень Ижевске наполнена романтикой и золотыми пейзажами. На прогулку по улицам города можно взять с собой ароматным кофе, который станет отличным дополнением к любованию осенним городом. В дождь можно посидеть в уютной кофейне или заказать пряный напиток домой и насладиться им в компании хорошего фильма или книги.

Мы решили пройтись по заведениям города и посмотреть, что предлагают попробовать этой осенью, а также пообщались с бариста и узнали ,что можно приготовить дома. Стоит отметить, что обзор носит исключительно информационный характер, а цены указаны за объем 0.3л. Стоимость напитков в заведениях может меняться.

Кофейня Lakrica (Лакрица)

Мы решили начать с фудкорта в ТЦ «Сигма» и попробовать «кленовый латте». Этот напиток попал нам в самое сердце. Сладость кленового сиропа, нежность молока, терпкость мускатного и грецкого ореха – необыкновенное сочетание, которое не только дарит приятное послевкусие, но и согревает.

Цена напитка – примерно 210 рублей.

Нежность и сладость в одном стакане. Фото: социальные сети

Кофейня Tasty Coffee (Тейсти Кофе)

Tasty Coffee – это одна из самых известных кофейных компаний Ижевска. Она специализируется на обжарке. В этом заведении осень началась с нового сезонного меню.

Наш взгляд упал на латте «Имбирный пряник» с сиропом и нотками имбиря. Этот кофе придется по вкусу любителям теплых и молочных напитков. В него по нашей просьбе добавили кокосовое молоко и немного ананасового сиропа, что добавило напитку фруктовой кислинки и придало большую контрастность.

Цена сладко-пряного напитка – около 270 рублей.

Масала капучино. Фото: социальные сети

Кафе Frank Coffee (Фрэнк Кофе)

Это небольшое кафе находится в торговом центре. Здесь довольно приятная атмосфера, которая отлично подойдет для общения и отдыха между шоппингом.

Наш выбор остановился на пряном кофе. Он состоял из эспрессо, вспененного молока и смеси масала из кардамона, гвоздики, корицы, имбиря, перца и фенхеля. Этот кофе не оставит равнодушными любителей восточных напитков. Необычный вкус, который отлично сочетается с нежным десертом.

Цена восточного чуда объемом 0,3 л – около 200 рублей.

Кофейня One Price Coffee (Уан Прайс Кофе)

Заведение One Price Coffee (Уан Прайс Кофе) этой осень предлагает провести в компании пряных напитков. И если латте с пряной тыквой по вкусу не всем, то нежный раф с добавлением корицы и пряностей пришелся нам по душе.

Раф получился очень нежным. В нем балансируют пряность и крепкость, а кусочек апельсина добавляет нотку пикантности и дополняет корицу и кардамон. Отлично подойдет для перекуса в осенний день.

Цена бодрящего напитка – от 150 рублей.

Нежные сливки, корица, кардамон, перец и долька апельсина. Фото: социальные сети

Осенние кофе дома

Если у вас нет времени, чтобы ходить по кофейням в поисках идеального осеннего напитка, то приготовьте его сами. Не переживайте, для этого вам не понадобится кофемашина и специальные курсы бариста. Достаточно обойтись туркой или гейзерной кофеваркой.

Осенний латте с тыквой и пряностями – напиток, завоевавший любовь людей после запуска в знаменитых Starbucks (Старбакс). Этот кофе не только вкусный, но и полезный.

Вам понадобится:

молоко (200 мл)

свежее тыквенное пюре (2 столовых ложки, можно приготовить на водяной бане)

корица (порошок 0,3г)

сухой имбирь (порошок 0,1г)

мускатный орех (лучше всего натереть половинку на терке)

эспрессо (30-60 мл можно приготовить в турке, но в небольшом объеме или в гейзерной кофеварке)

ванилин (1 гр)

Для начала вам необходимо приготовить тыквенное пюре. Прогрейте кусочки тыквы до мягкости. После чего разомните до однородной массы.

Дальше возьмите молоко и прогрейте его примерно до 65-70 градусов. Важно не доводить его до кипения, иначе оно будет неприятно пахнуть и не взобьется. Разогретое молоко перелейте во френч-пресс, для того чтобы вспенить его. После этого молоко будет достаточно воздушным и нежным.

Эспрессо вы можете приготовить в гейзерной кофеварке или турке.

Затем тыквенное пюре необходимо аккуратно смешать с пряностями и ,медленно перемешивая, тонкой струей добавлять молоко и эспрессо. Сверху можно украсить корицей.

Если же вы не любите напитки с молоком, то вы можете приготовить классический кофе в турке с красным перцем, гвоздикой, корицей и мускатным орехом.

Приготовить кофе в турке – это искусство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для этого вам понадобиться:

150 мл горячей воды,

свежемолотый кофе (2-3 ч.ложки)

палочка корицы

гвоздика (2-3 семечка)

сухой имбирь и красный перец (порошок по 0.3 г)

Специи и кофе засыпьте в турку и тщательно перемешайте. Затем залейте горячей водой и помешивая поставьте на огонь. Когда кофе поднимется - быстро снимите его с огня и дайте пене успокоиться, а затем снова верните турку на огонь. Не доводя до кипения эту процедуру стоит повторить еще 2 раза, чтобы пряности лучше раскрылись.

Напиток можно подать с медом и печеньем, рахат-лукумом или вялеными фруктами.

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