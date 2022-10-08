Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 7:02

Мемориал в память о погибших в школе № 88 в Ижевске переместили в Крестовоздвиженскую часовню

Почтить память в часовне можно с 8 октября
Ирина Шутова
Почтить память погибших, принести цветы и помолиться за выздоровление пострадавших можно в здании часовни. Фото: Мария Бакланова

Почтить память погибших, принести цветы и помолиться за выздоровление пострадавших можно в здании часовни. Фото: Мария Бакланова

С 8 октября почтить память погибших в ижевской школе № 88 можно Крестовоздвиженской часовне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Она находится по адресу Широкий переулок, 75. По согласованию с Ижевской епархией туда было решено перенести импровизированный мемориал.

Почтить память погибших, принести цветы и помолиться за выздоровление пострадавших можно в здании часовни.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пятерых детей, пострадавших во время стрельбы в школе №88 в Ижевске, выписали из медицинских центров Москвы

Новый цифровой флюорограф установили в городской клинической больнице № 6 в Ижевске

Первый этап благоустройства парка «Березовая роща» в Ижевске планируют закончить до конца осени