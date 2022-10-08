Мемориал в память о погибших в школе № 88 в Ижевске переместили в Крестовоздвиженскую часовню

Почтить память погибших, принести цветы и помолиться за выздоровление пострадавших можно в здании часовни. Фото: Мария Бакланова

С 8 октября почтить память погибших в ижевской школе № 88 можно Крестовоздвиженской часовне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Она находится по адресу Широкий переулок, 75. По согласованию с Ижевской епархией туда было решено перенести импровизированный мемориал.

Почтить память погибших, принести цветы и помолиться за выздоровление пострадавших можно в здании часовни.

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