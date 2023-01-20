Почему в доме растет плесень, и что она собой представляет?

Разбираемся, как плесень может навредить организму человека. Фото: Екатерина Ардашева

Иногда так случается, что после Нового года мы забываем о продуктах, которые купили несколько недель назад. И вот они лежат в холодильнике в самом непримечательном месте и покрываются плесенью. Долго думать, что делать с тем или иным продуктом, не приходится, и мы беспощадно выбрасываем его в мусорку. Но задумывались ли вы когда-нибудь, насколько интересно разглядывать мельчайшие грибки под микроскопом? «Комсомолка» собрала несколько образцов просрочки из холодильников сотрудников, чтобы показать, какая жизнь появляется на еде спустя долгое время.

Разноцветная плесень

В первую очередь, мы нашли желтую и зеленую плесень, которую определили как аспергилл. Этот грибок может быть опасен для здоровья. Но еще опаснее черная плесень, которая может появиться не на продуктах, но во влажных местах, например, на оконных рамах, в ванной комнате или на стенах. Это тоже аспергилл, такой вид грибка может стать причиной серьезных заболеваний и подкосить ваш иммунитет, поэтому как только вы увидели мохнатое пятно – сразу избавляйтесь от него. В противном случае могут возникнуть проблемы с бронхолегочной системой, головная боль и другие недомогания из-за выделяемых токсинов.

Несмотря на всю красоту, зеленая плесень опасна. Фото: Екатерина Ардашева

Под микроскопом спорангии – органы размножения грибка – похожи на маленькие пушистые шарики. Это отличает аспергилл от пеницилла, который тоже имеет зеленый цвет, но его спорангии напоминают кисти. Мы пытались найти пеницилл среди образцов, но попытка оказалась безуспешной.

Микроскопические одуванчики. Фото: Екатерина Ардашева

На окнах одного из домов мы обнаружили слизистые пленки, по цвету они черно-розовые и, судя по литературным источникам, сочетают в себе черный аспергилл и бактерии рода серрация, которые дают розовый оттенок. Опасны ли они? Вполне себе. Эти микробы могут стать причиной гнойно-воспалительного заболевания и чаще всего становятся источником внутрибольничных инфекций.

Серая плесень

Кроме вышеназванных разноцветных «помпонов», на просроченных продуктах часто поселяется серая плесень, или мукор. Черные точки, которые можно заметить на ней, – это крупные спорангии, которые видны невооруженным глазом. Они вырастают только на старых колониях. Так как споры крайне легкие, то от легкого дуновения ветерка они разлетаются во все стороны, давая начало новым колониям. Именно поэтому важно в кратчайшее время избавиться от заплесневелого продукта.

Мукор под микроскопом. Фото: Екатерина Ардашева

Серая плесень тоже не безобидна. Из-за нее может возникнуть аллергия, а токсинами вообще можно отравиться. Страдают от мукора не только люди, но и деревянные здания, поскольку грибок вызывает разрушение древесины.

Иногда люди, увидев серое пятнышко на куске хлеба, могут отрезать пострадавшую часть, а неповрежденную использовать в пищу. Но избавиться от плесени это не поможет, да и термическая обработка не закончится успехом, так как грибки состоят из тончайших нитей (гифов), которые проникают вглубь продукта. Поэтому смело выбрасывайте такую еду, .

Как все-таки бороться с грибком?

Грибок наиболее охотно развивается в местах с повышенной влажностью. Мы решили провести эксперимент: взяли два куска чуть заплесневевшего хлеба. Один смочили водой, положили в пакет и забыли на несколько дней, а второй решили оставить сухим. Спустя время на первом образце мы увидели толстый слой мукора, который больше был похож на вату, чем на плесень. Второй заплесневел меньше. Комфортной для человека считается влажность около 40-60%, если она в квартире больше, то станет комфортной уже не для нас, а для грибов.

Для борьбы с плесенью, которая стала «второй кожей» для стен, оконных рам и других поверхностей, используются фунгициды (химические вещества). Но в быту это может быть перекись, пищевая сода или самые простые уксус и хлорка. Кроме того, могут помочь бактерицидная лампа и озонатор. Но чтобы ваш дом не покрылся грибком, просто соблюдайте порядок и поддерживайте чистоту.

Плесень с окна выглядит опасно и завораживающе одновременно. Фото: Екатерина Ардашева

А как же сыр с плесенью?

Да, есть и полезные виды плесени, которые нужны для пищевой промышленности. Те же самые дрожжи, которые относятся к микроскопическим грибкам, но не имеют гиф и состоят из множества отдельных клеток.

Плесень с огурца очень похожа на дрожжи. Фото: Екатерина Ардашева

Согласитесь, что кажется, как будто это один образец? Фото: Екатерина Ардашева

В некоторых видах сыров, которые вы определенно знаете, тоже используются грибки. Камамбер, дорблю, бри. На них грибок не только образует налет, он в целом проникает сквозь структуру и размягчает ее.

Так выглядит плесень с дорблю. Фото: Екатерина Ардашева

В медицине тоже используются продукты, произведенные на основе грибков. Пенициллин, который спас огромное количество людей, – классический пример. Сейчас его, конечно, гораздо меньше используют, но есть бактериальные инфекции, которые до сих пор лечат именно пенициллинами.

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