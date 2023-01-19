Она была ближе к колесам: обстоятельства гибели ребенка в Можгинском районе

Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

О смертельном ДТП в селе Большая Уча Можгинского района жители Удмуртии узнали вечером 18 января. Водитель грейдера не заметил пешеходов и при движении задним ходом наехал на них. Малышка погибла на месте, ее мама получила травмы и доставлена в больницу.

Темно и нет тротуара

18 января 26-летняя жительница села забрала дочку из садика и возвращалась домой по улице Советской, где в это время чистил снег грейдер.

«Дорога узкая, идет в горку, с обеих сторон здесь водосток. Ни тротуара, ни места для него нет. Двум легковым машинам разъехаться – и то трудно», – рассказали в администрации Большой Учи.

Пострадавшая, везя на санках малышку, обошла грейдер и продолжила путь. А водитель спецтехники в это время включил заднюю передачу и двинулся вслед за пешеходами. Ребенок был ближе к колесам и получил смертельные травмы. Мама девочки с травмами средней степени тяжести попала в больницу.

«При получении информации о случившемся немедленно выехал на место происшествия, встретился с семьей пострадавших. Им будет оказана вся необходимая помощь. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», – написал на своей странице ВКонтакте глава Можгинского района Алексей Васильев.

Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

В комментариях к посту жители села и района выражали соболезнования пострадавшей семье и задавали обоснованный вопрос по поводу бездействия власти.

«Раньше поднимали этот вопрос, так почему же ждем какой-нибудь трагедии?» – написала Алена Зубарева.

«Это везде и всюду у нас так, пока гром не грянет...» – считает Татьяна Чумакова.

Глава района ответил, что проблему планируется решить в 2023 году.

«Вы правы. Я тоже отметил для себя, что на этом участке дороги темно. Принято решение, на всем участке дороги от ул. Ленина до ул. Коммунальной в этом году установим дополнительное освещение», – заверил Алексей Васильев.

Почему не днем?

У многих из нас возник вопрос: если участок освещен плохо и там нет тротуаров, почему тогда его очистка идет в темное время суток, когда заметить пешехода, особенно сзади, действительно очень сложно?

Фото: 1-й отедл УГИБДД МВД по Удмуртии

«Грейдер уже завершал свою работу и возвращался на стоянку после очистки школьных маршрутов, на которых он был занят в течение всего дня с самого утра», – сообщила начальник территориального отдела «Большеучинское» Надежда Кокарева.

Администрация села отказалась предоставлять информацию о том, кто же является подрядчиком по содержанию данной дороги. Соответственно, узнать о том, есть ли во внутренних правилах предприятия правило, которое предусматривает, что в подобных условиях необходимо выставить помощника для регулирования движения, нам не удалось. А тем не менее, такие указания у некоторых организаций есть, в частности, у ИжГЭТ в Ижевске. Руководство предприятия запрещает своим водителям двигаться задним ходом без отмашки сигнальщика.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проверку проводит и прокуратура. Все детали трагического происшествия, в котором погибла трехлетняя девочка, устанавливаются.

Но совершенно точно, что, работая на улице села, где в любой момент из темноты может появиться пешеход, водитель должен был следовать пункту 8.12 ПДД:

«Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц».

Да, на фото видно, что габаритные огни горят, грейдер в темноте заметить, безусловно, можно. Если не быть к нему спиной.

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