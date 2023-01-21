Идентификатор еды и страж чистых рук: школьники из Удмуртии создают проекты, которые могут улучшить нашу жизнь

Узнали, почему школьники разрабатывают изобретения Фото: Мария Бакланова

Имена и изобретения талантливых ребят из Ижевска известны не только в Удмуртии, но и далеко за ее пределами. Рассказываем, чем они смогли удивить.

Прибор для идентификации еды

Согласитесь, что не всем доставляет удовольствие стоять в огромных очередях в различных кафе или обычных столовых. Но чтобы решить вопрос времени обслуживания, ученик Воткинской школы № 12 Никита Сентяков изобрел прибор, который умеет определять позиции блюд, которые вы взяли.

«Проект решает проблему столовых, увеличивая их пропускную способность. Сейчас, когда клиент набрал поднос и подошел к кассе, процесс «обработки» одного посетителя на кассе занимает в среднем 30-40 секунд. С помощью нашего продукта это время сокращается до 7 секунд и «если пропускная способность столовой была 100 человек в час, станет 500 человек в час», – говорит юный изобретатель.

Прибор работает так: камера устанавливается над кассовой зоной, и нейронная сеть распознает все блюда на подносе за 1 секунду, кассир лишь проверяет точность определения блюд и переходит к оплате. На данный момент нейронная сеть может распознать 4 тысячи позиций.

«Первый технологический проект сделал в 5 классе, а сейчас учусь в 10-м. Я буквально живу своими проектами и уже 3 года занимаюсь программированием. Хочу сделать жизнь людей лучше и безопаснее», – рассказал Никита.

Такой прибор ускорит процесс в несколько раз. Фото: Предоставлено героем публикации.

Система контроля чистоты рук

Еще один проект Никиты – модуль технического зрения (камера), установленный над раковиной. Он определяет с помощью искусственного интеллекта, кто и насколько качественно вымыл руки.

«Это решает проблему руководства школы, сейчас 95% людей не умеют правильно мыть руки, а 80% школьников вообще их не моют перед едой. А по факту, чистые руки снижают риск развития заражения ОРВИ и других инфекций на 40%. Ученики пропускают сотни часов уроков в год из-за болезней, а их родители тратят деньги на лечение и покупку лекарств. «Мойдодыр» также решает проблему пищевых производств, не пропуская сотрудников, которые недостаточно хорошо вымыли руки. На данный момент мы уже на стадии доработки системы и в ожидании результатов гранта на 500 тыс. рублей для установки системы в школе», – гордо заявил о своем творении ученик.

С грязными руками пройти не получится. Фото: Предоставлено героем публикации

Антибактериальная дверная ручка

Самоизоляцию мы теперь вспоминаем как страшный сон, но различные инфекции все равно витают в воздухе. Устранить проблему в общественных местах решил Давид Сорокин из школы № 27, который сидел на карантине и придумал, как снизить количество заболевших.

«Антибактериальная дверная ручка – это продукт, который сократит количество случаев заражения различными заболеваниями и сэкономит ваши деньги. В местах с высокой проходимостью людей огромное количество бактерий и вирусов контактным путем передаются через самую обычную дверную ручку. Мое изобретение обладает особенной конструкцией, уникальность которой заключается во встроенном источнике ультрафиолета в виде бактерицидной лампы. Благодаря ей обеззараживается поверхность. Основание ручки – прозрачная трубка из оргстекла с креплениями к двери. Также сверху установлен датчик движения, следовательно источник ультрафиолета будет работать только в присутствии человека», – поделился Давид.

Возможно, скоро эта разработка для общественного транспорта Фото: Мария Бакланова

Интерактивная перчатка

Как человек с постинсультным состоянием может реабилитироваться в интересном формате? С помощью интерактивной перчатки и игрового процесса.

«Перчатка представляет собой интерактивную систему для повышения мотивации при реабилитации у людей с постинсультным состоянием. Это происходит благодаря переносу реабилитации на игровой процесс. Грубо говоря, действия, выполняемые человеком в реальности, влияют на игру и являются средствами управления. Такое изобретение может помочь восстановить функции конечностей после инсульта, травм и осложнений», – рассказал ученик школы № 45 Дмитрий Шереметьев.

Изобретение станет крайне полезным для людей. Фото: Управление образования города Ижевска

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