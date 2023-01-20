Рвутся трубопроводы и кабели электричества: как Можга в Удмуртии переживает коммунальный коллапс

Коммунальные аварии в последнюю неделю случаются в Можге постоянно Фото: Мария Бакланова

Один из районных центров Удмуртии город Можга уже неделю переживает настоящий коммунальный коллапс: каждый день появляются новости об отключении отопления, и замерзает практически четверть города. «Комсомолка» узнала, как справляются местные жители и что делают власти.

Два дня с обогревателями. Пока не отключилось электричество

Жительница Можги Елена осталась без отопления 13 января. Она поняла это в шесть утра, когда заметила, что батареи в доме холодные. Сразу же позвонила в единую диспетчерскую службу. Там заверили, что после восьми часов начнут заполнять трубы теплоносителем. Но процесс затянулся.

Елена заглянула в родительский чат: две ее дочери ходят в гимназию, еще один ребенок – в садик. В школе сказали, что из-за отсутствия отопления детей переводят на дистанционное обучение.

«Согревались обогревателями. Я не жалела вообще электроэнергию, потому что дети уже стали заболевать, и это после гриппа. А потом нас еще и от электричества отключили! Когда муж пришел, мы уже хотели уезжать из Можги к маме в Ижевск», – вспоминает Елена.

Восстановление работоспособности сетей у дома № 5 в Вешняковском районе. Фото: /vk.com/m_trofimov

Два дня, в пятницу и субботу, не было отопления в квартире. К среде наконец-то согрелись батареи и в школе. Однако в некоторых кабинетах по-прежнему холодно. Впрочем, детей стараются переводить на занятия в помещения потеплее.

Это только одна из многих историй, которыми в социальных сетях делятся жители Можги. Немало там и гневных комментариев.

«За что платим такие деньги, замерзаем», – пишет Расима в группе «Можга сегодня. Новости».

«В квартире уже 10 градусов», – жалуется Елена в той же группе.

«Сейчас в 19:30 еще и свет отключили! Вы о чем думаете, але, организации?» «Подготовка к отопительному сезону когда у вас начинается, сколько можно терпеть ваши беспределы? Дети беспрестанно болеют! Кто отвечать будет? Последнее, чем можно обогреваться, и то отключили», – пишет в той же группе Дмитрий 14 января. В тот день помимо отопления в Можге отключили еще и свет.

Как развивалась ситуация?

Первые сообщения об авариях на теплосетях стали поступать 13 января. Тогда, как сообщил глава города Михаил Трофимов, произошла авария в котельной № 12, также нашли утечки в двух местах Вешняковского района и на улице Родниковой.

В тот же день власти провели заседание комитета по чрезвычайной ситуации (КЧС). Тогда решили проводить аварийно-восстановительные работы до их полного окончания.

На следующий день, 14 января, шли ремонты около дома № 5 в Вешняковском районе и в Чебершурском районе. Тогда же началась растопка котельной № 12. После этого планировалось постепенно запустить теплоноситель в дома. Но пока шел процесс, обнаружили еще несколько утечек – у ЖК «Светлый» и дома № 9 в Вешняковском районе.

14 января в придачу ко всем несчастьям часть домов остались еще и без света. 15 января утечка теплоносителя случилась в Наговицынском районе. Жители домов, где уже должны были вернуть тепло, продолжали жаловаться на его отсутствие.

Утечка у дома № 21 в Наговицынском районе. Фото: /vk.com/m_trofimov

19 января стало известно, что обнаружилась еще одна авария на теплосетях по ул. Весенней. Из-за этого прекратили подачу тепла в район теплосетей, Можгинский агропромышленный колледж, один из домов на ул. Наговицына и новый корпус детского сада № 24.

Восстановленный участок после утечки на ул. Весенней. Фото: /vk.com/m_trofimov

Как решают проблему?

18 января в Можге прошло совещание республиканской комиссии по ЖКХ. На тот момент продолжали поступать жалобы от жильцов одного из домов в Наговицынском районе. Комиссия отправилась туда, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что в одних квартирах завоздушена система, в других проблема длится не первый год. Она возникла после ремонта внутридомовой системы отопления. Решением этого вопроса займется управляющая компания.

На восстановление нормальной температуры в квартирах и домах понадобилось два дня после запуска котельной, рассказал Руслан Галеев, замглавы города. Также в девяти подъездах пришлось заменить 12 радиаторов.

«Работа аварийных бригад проходила в сложных условиях и не прекращалась ни днем, ни ночью. Ремонтники работали честно и самоотверженно, за что им большое спасибо», – отметил Руслан Галеев.

Игорь Асабин, и.о. вице-премьера Удмуртии, также отметил на своей странице в соцсетях, что важно обсудить проблему с оплатой жителей за жилищно-коммунальные услуги.

«Теперь важно разобраться с возмещением жителям затрат на обогрев за эти несколько дней. Вопрос непростой, обсудили варианты. Финальное решение обязательно озвучим чуть позже», – написал и.о. зампредседателя правительства в своих соцсетях.

Депутат Госсовета Рашит Абашев, который участвовал в комиссии, подготовил запрос в прокуратуру.

«Считаю, на лицо бездействие «Можгинской УК», в результате которого пострадали сотни жителей Можги. Подчеркну, что в конце лета компания отчиталась о готовности к проведению отопительного сезона. Поэтому необходимо с помощью прокуратуры проверить, как проходила передача объектов, кто проводил их приемку перед зимним сезоном. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. И считаю, что нужны более жесткие требования к приемке объектов ЖКХ перед отопительным сезоном», – прокомментировал депутат.

Проверку уже проводит можгинский межрайонный прокурор, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Было отключено 79 домов и 12 социально значимых объектов.

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