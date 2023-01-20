Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в столице Удмуртии будет достаточно теплыми. До нуля температуры, конечно, не поднимутся, но и ниже -10°С не опустятся.

«По предварительному прогнозу, 21-22 января максимальные температуры воздуха достигнут -3..-8°С. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега», – на официальном сайте сообщает пресс-служба республиканского гидрометцентра.

Впрочем, именно в Ижевске осадки маловероятны, однако погода будет облачной, возможно с прояснениями. Отметим, что сервис Яндекс.Погода прогнозирует ижевчанам более прохладные выходные – до -12°С. А теперь подробнее о каждом дне.

В субботу, 21 января, температура воздуха днем, по данным Росгидрометцентра, ожидается около -8°С. Яндекс.Погода обещает до -11.. -12°С. Будет пасмурно, преимущественно без осадков, но иногда может выглядывать солнце. Ночью температура воздуха составит около -12.. -14°С. В течение суток юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-4 м/с.

В воскресенье, 22 января, также будет облачно с прояснениями. Днем, по данным Росгидрометцентра, снова около -8°С; по данным Яндекса, – до -9.. -12°С. Ночью же может похолодать до -18°С (или до -15°С, по данным Яндекса). Утром юго-западный ветер будет дуть со скоростью около 2 м/с, а к вечеру он изменится на западный, но скорость останется прежней.

С понедельника, по предварительным прогнозам, начнется небольшое похолодание, но долго оно не продлится.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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