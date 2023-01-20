Удмуртия заняла 38 место в национальном туристическом рейтинге

В этом году в регион хотят привлечь 1 млн туристов Фото: Амир Закиров

Удмуртия получила «серебряный» статус в национальном туристическом чарте. Результатами исследования поделился ЦИК «Рейтинг».

Для составления рейтинга специалисты собрали и изучили статистику, публикации в СМИ, а также взяли комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки развития туризма в стране и во всех регионах.

В результате на первом месте ожидаемо расположился Краснодарский край, возглавив «золотую» группу. Второе и третье места заняли Московская область и Москва соответственно. В группу лидеров также вошли многие наши соседи: Татарстан (9 место), Башкортостан (11 место) и Пермский край (22 место).

Удмуртия вошла во вторую, «серебряную» группу рейтинга с названием «Крепкие профи». Республика расположилась на 38 месте.

Третью бронзовую группу назвали «Начальный уровень». В нее вошли регионы со слабо развитым туризмом. На последних строчках расположились Еврейская автономная область (83 место), Чукотский автономный округ (84 место) и Ненецкий автономный округ (85 место).

Напоминаем, что в этом году в Удмуртию планируют привлечь не меньше миллиона туристов. Такую цифру озвучил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного отчета в Госсовете. Отметим, что уже за первые недели 2023 года был виден прогресс – число туристов в новогодние праздники выросло на 20%.

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