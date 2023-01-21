Первый супермаркет Ижевска: история ЦУМа в фотографиях

Центральный универмаг в Ижевске. Фото: vk.com/antey18

ЦУМ в Ижевске открыл свои двери ровно 51 год назад – 20 января 1972 года. Но это далеко не начало его общей истории! Все началось гораздо раньше, и сначала магазин размещался на улице Горького в одном из старинных купеческих домов. Потом занял здание на улице Советской, где и находился некоторое время.

Вот только тесновато здесь было самому большому и популярному магазину города. Площадей для складов катастрофически не хватало, поэтому принимается решение о строительстве нового отдельного здания на Центральной площади.

ЦУМ в 80-е. Фото: vk.com/izhunder

Шесть лет строили Центральный универмаг Ижевска! Причем без поддержки федерального бюджета. Справились, смогли, и в 1972 году новенький, сверкающий супермаркет распахнул свои двери перед огромной толпой горожан. Пришлось даже милицию на всякий случай вызывать – вдруг начнется давка.

Предлагаем вам посмотреть историю ЦУМа Ижевска в фотографиях, которые мы собрали в видео.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тепло, возможен мокрый снег: синоптики из Удмуртии сделали прогноз на выходные

Рвутся трубопроводы и кабели электричества: как Можга в Удмуртии переживает коммунальный коллапс

Идентификатор еды и страж чистых рук: школьники из Удмуртии создают проекты, которые могут улучшить нашу жизнь