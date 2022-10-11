5 историй жителей Ижевска, которые экстремально похудели

Жители Ижевска смогли похудеть на 170 кг

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Собрали 5 поразительных историй жителей Ижевска, которые смогли сбросить ненавистные килограммы и полностью изменили свою жизнь.

«Лена! Где твоя грудь?»

Елена Данилина смогла похудеть на 20 кг. Фото: предоставлено героиней

В 2015 году Елена Данилина весила 105 кг и носила одежду 54-го размера. Рассказывает, что никогда не была худенькой, всегда сидела на диетах. Но твердое решение похудеть приняла только после случайной фотосессии – с получившихся фотографий на нее глядела «чужая толстая тетенька».

Елена записалась в тренажерный зал. Тренер контролировал все питание девушки, но она тайком ела шоколад и мороженое. Однажды ей стало ужасно стыдно за это и перед тренером, и перед собой – соблюдая режим питания и тренировок, ижевчанка за 3 года похудела на 20 кг.

«Мама до сих пор, приезжая, привозит что-то вкусное и вредное. Стараюсь не обижать ее – вкусности отношу на работу, подкармливаю коллег. Кстати, в основном я работаю с мужчинами – когда я похудела, один из них спросил: «Лена! Где твоя грудь?» Когда вместе с весом уходит бюст – это обидно», – уверяет девушка. Она стала уверенней в себе, начала ходить с друзьями на концерты, выставки, фестивали. Раньше просто стеснялась своей полноты. А еще стала много гулять. Например, на «Удмуртском скороходе» прошла 50 километров пешком!

Сейчас Лена продолжает тренироваться и худеть. На вредную еду почти не смотрит, все-таки боится «сорваться».

Подробнее история похудения Елены в статье.

Бросила мужа и похудела на 20 кг

Сложные отношения с мужем из Сербии мешали Анастасии похудеть. Фото: предоставлено героиней

35-летняя Анастасия Сладойевич около девяти лет ходила в спортзалы. Занималась 3–4 часа без тренера, но после тренировок на нее накатывал дикий жор. А еще она заедала стресс – отношения с мужем, который жил в Сербии, не складывались. Максимальный вес, который она набирала, 88 кг.

«Он мог мне тыкнуть в живот пальцем и в открытую сказать, что мне пора худеть. Это меня угнетало, и я еще больше набирала», – только через 5 лет отношений она решилась подать на развод.

И почти сразу попала на бесплатное занятие с тренером. Он помог ей разработать правильный режим питания и наладить систему тренировок – девушка перешла с 50-го на 46-й размер. Ижевчанка считает, что все дело в привычке: если сможешь проходить на тренировки больше 25 раз, то не сможешь без них жить. А еще стоит разобраться со своей головой: если тебе некомфортно, то надо говорить «нет» и не стрессовать.

Подробнее история похудения Насти в статье.

От 137 кг до 67 кг

Марат Усманов смог похудеть аж на 70 кг! Фото: предоставлено героем

Марат Усманов из Ижевска в 43 года весил 137 кг.

«Я с утра вставал, выпивал около 20 таблеток от давления, наверно, обезболивающее от головной боли и просто сидел на диване. Ждал, когда давление упадет. Ждал, когда «звездочки» в глазах пройдут. Иначе никак. Тогда я понял, что могу запросто свалиться с инсультом. Или ты худеешь, или тебя закопают», – вспоминает мужчина.

Марат начал менять свой образ жизни. Перепробовал штук 15–20 диет, но желаемого результата не было. Тогда зашел с другой стороны – стал изучать медицину, психологию. Начал сам себе готовить себе завтраки, обеды и ужины, перестал покупать булочки в буфете.

В 2017 году на правильном питании он сбросил 37 кг за несколько месяцев. Подключил спорт. За год и четыре месяца Марат похудел на 70 кг до 67 кг. Знакомые перестали узнавать мужчину на улицах, а потом начали просить советов и спрашивать: «Как же ты похудел?» Чтобы квалифицированно помогать людям, он получил образование тренера. А потом бросил работу на заводе. Теперь он сам активно занимается спортом и работает тренером в спортшколе «Нефтяник».

Подробнее история похудения Марата в статье.

Избавилась от 30 кг и открыла свое дело

Однажды на работе посетительница посоветовала Людмиле похудеть. Фото: предоставлено героиней

В марте 2017 года ветеринар Людмила Рыжова весила около 100 кило. Стесняясь своего веса, она даже ходила, не поднимая глаз. Однажды к ней на прием принесли толстого кота. Она посоветовала посадить его на диету, а в ответ услышала: «На себя-то посмотрите!» Людмила поняла, что нужно что-то менять.

«Первую тренировку я запомню на всю жизнь. На следующий день я не могла пошевелиться. Помню, даже мама у меня спрашивала: «Ты что, пьяная?», а я просто не могла нормально ходить», – смеется Люда. После полугода тренировок ее вес был уже 76 кг. Но потом Людмила забеременела: тренировки пришлось прервать на целый год. После она возобновила занятия – получилось, что в общем она сбросила 30 кг. В 36 лет Людмила открыла частную ветеринарную клинику и стала… шопоголиком.

«За два года сменила 56-й размер на 46-й. И знаете, я вошла во вкус, первое время покупала новые вещи, радовалась, а потом еще и еще», – говорит ижевчанка.

Подробнее история похудения Людмилы в статье.

В 45 лет похудела на 30 кг

Ольга Мокрякова с детства была пышечкой. Фото: предоставлено героиней

Стокилограммовая Ольга Мокрякова в 45 лет, по собственному признанию, ходила пешком разве только в туалет. У нее постоянно болели спина и колени.

Однажды она увидела рекламу проекта по похудению. Кастинг она не прошла, зато попала на пробную тренировку. С этого момента началась ее борьба с лишним весом. Все оказалось не так просто. Ольга не могла соблюдать диету, постоянно срывалась. К тому же родные постоянно убеждали женщину в том, что с наследственностью не поспоришь, а на работе смеялись над кучей контейнеров.

Но Ольга всем доказала, что сможет похудеть: она сменила 56-й на 48-й размер.

«Когда я похудела, появилась уверенность в себе. Я уволилась с работы, сейчас работаю фрилансером в спортклубе. Вся моя жизнь проходит в зале, там и друзья, и работа, и хобби. Я доказала всем, что в 45 лет можно и нужно худеть. Уже сейчас думаю о старости, не хочу быть немощной бабушкой с палочкой», – говорит Ольга.

Подробнее история похудения Оли в статье.

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