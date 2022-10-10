Коллаборация с Elian Russia и работа с Ириной Шихман: чем занимается бьюти-блогер Машка-растушевка из Ижевска

Мария Вискунова родилась и выросла в Ижевске. Фото: социальные сети героини

«Комсомолка» продолжает рассказывать о жителях Удмуртии, которые прославились на федеральном уровне в разных сферах. Вспоминаем о Марии Вискуновой, более известной под ником Машка-растушевка. Она обрела свою популярность в интернете благодаря ютьюб-каналу и мейкап-туториалам.

Жизнь в Ижевске

На самом деле, точное место рождения Марии Вискуновой до сих пор неизвестно. По одной из версий, девушка родилась в Ижевске, по другой – в Германии, и лишь в 1993 году вместе с семьей переехала в столицу Удмуртии. Но, так или иначе, сама Мария упоминает в своих видео наш город изредка и нехотя.

Мария. 2014 год. Фото: социальные сети героини

В детстве Маша любила играть в баскетбол. Ее увлечение переросло в желание заниматься этим видом спорта серьезно. После окончания школы она решила посвятить себя профессиональному спорту и попыталась поступить в баскетбольную команду Уральского горно-металлургического комбината. Но травма разрушила ее планы. Мария переехала жить в Екатеринбург и поступила на психолога.

Позднее она поняла, что ее призванием является не психология, а визаж. Мария прошла обучение и уже в 2015-м открыла собственный салон красоты в столице Урала.

Мария училась делать макияж по видео из интернета, а потом прошла профессиональное обучение. Фото: социальные сети героини

#МашкаРастушевка

Примерно в это же время на просторах «Ютьюба» появился канал под названием #МашкаРастушевка. На нем Мария выкладывала инструкции по нанесению макияжа в весьма своеобразной манере с многочисленным использованием нецензурной лексики.

Видео стали пользоваться спросом у пользователей интернета. Чуть позднее девушка начала записывать короткие ролики про различные жизненные ситуации. Именно они принесли Марии львиную долю подписчиков и рекламодателей.

#МашкаРастушевка. Фото: социальные сети героини

В начале 2017 года она поехала в тур по стране со стендап-программой «Жизнь как шоу». В это же время занялась разработкой тренингов для женщин и продажей онлайн-курсов по визажу.

Чуть позднее в жизни Марии появился проект «А поговорить». Вместе с Ириной Шихман она беседовала с известными людьми, но через несколько выпусков была вынуждена уйти из проекта, так как на нее посыпался шквал критики от зрителей.

В 2018 году бьюти-блогер приняла участие в программе «Близнецы» на телеканале «Пятница». Ей нужно было так изменить внешность одной из близняшек, чтобы ту трудно было перепутать с ее сестрой.

Мария Вискунова. Фото: социальные сети героини

В конце 2021 года бренд Elian Russia в коллаборации с Марией выпустил коллекцию декоративной косметики из пяти средств для макияжа.

Яркий имидж

Неотъемлемой составляющей имиджа Марии является преобладание ярких цветов в стиле. Девушка старается придерживаться красочной гаммы во всем: от макияжа до цвета волос.

Личная жизнь

Мария долго скрывала свои отношения. Фото: социальные сети героини

Несколько лет Мария скрывала информацию о своей личной жизни. Но в начале 2018 года она закрутила непродолжительный роман с музыкантом Леваном Авазашвили.

В 2019 году Мария начала встречаться с московским блогером Артемием Панкратовым, и в 2020 году у пары родилась дочь Ирма.

Мария с дочкой. Фото: социальные сети героини

К концу года у пары возникли определенные сложности в отношениях: они хотели даже развестись. Но, похоже, блогеры смогли преодолеть трудности семейной жизни, и совсем недавно они рассказали о рождении их второй дочери Амины.

Уже на протяжении нескольких месяцев Мария не выкладывает новый контент в свои социальные сети. А ее курсы по визажу продаются чуть ли не с 70-процентной скидкой.

Тем не менее о жизни экс-жительницы Ижевска мы можем узнать из блога в соцсети «ВКонтакте» ее избранника Артемия, где он активно делится фотографиями возлюбленной и их детей.

Мария Вискунова. Фото: социальные сети героини

Ранее «Комсомолка» проследила судьбу инстамодели Киры Майер, пышногрудой Риты Керн, певиц Татьяны Зыкиной и Лены Князевой, телеведущей Анастасии Чернобровиной, певцов Евгения Гора, Дмитрия Пермякова и Бурито.

Также мы рассказывали о музе фотопроекта «Следуй за мной» Наталье Османн, о юмористе Сергее Бессмертном, известных российских спортсменах – хоккеисте Федоре Тютине и баскетболисте Андрее Кириленко.

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