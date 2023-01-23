Налоговый вычет за квартиру, лечение, на детей: кто, сколько и как быстрее вернуть деньги

Налоговый вычет при покупке квартиры ощутимо поддержит семейный бюджет Фото: Мария Бакланова

Подавать документы на возврат подоходного налога за прошлый год можно уже с января 2023 года. Немного поработаете над декларацией, а в результате получите весьма внушительную сумму. Рассказываем, какие тонкости нужно знать, чтобы получить вычет как можно быстрее и не платить никому за заполнение налоговой декларации.

Кому вернут деньги

Напомним, что государство возвращает официально трудоустроенным гражданам РФ 13 % от потраченных денег в следующих случаях:

- вы – родитель и платите за обучение своих детей (в детском саду, в школе, в учебном центре, на курсах, в школе искусств, в музыкальной школе, в спортивной секции);

- вы сами проходили обучение (в том числе на вождение);

- вы или ваши родственники проходили лечение, приобретали медикаменты;

- вы приобретали абонементы в фитнес-зал;

- вы оформили медицинскую (в том числе полис ДМС, если его приобретали вы сами, а не работодатель) или пенсионную страховку сроком более чем на 5 лет;

- вы купили недвижимость;

- вы платите проценты по ипотеке;

- вы пополняли свой индивидуальный инвестиционный счет.

Как лучше подавать документы

Вы можете приехать в налоговую и лично подать распечатанный пакет документов. Также есть возможность отправить их и по почте. Но гораздо удобнее все сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Важно, что налоговая быстрее обрабатывает заявления, поданные именно в электронном виде.

За какие годы можно вернуть деньги

Вы можете вернуть подоходный налог за три предшествующих года. То есть в 2023 году – за 2020, 2021 и 2022 годы.

Если вы обращаетесь за вычетом при покупке квартиры или другой недвижимости, то ограничений по срокам подачи заявления нет. Например, у вас примут документы на вычет по квартире в 2023 году, даже если вы купили ее в 2017-м.

Размер налогового вычета определяется вашей официальной зарплатой Фото: Константин ИВШИН

Сколько можно вернуть

Тут есть три отсечки. Итог считается по наименьшей.

Во-первых и самое главное, вы не сможете вернуть от государства больше, чем ему отдали, то есть больше, чем заплатили налогов. Закажите у своего работодателя справку 2-НДФЛ. В ней указана ваша зарплата за каждый месяц и общая сумма налога НДФЛ, которую за вас перечислили в казну государства. Это и есть ваш порог вычета за год.

Например, ваша зарплата на руки в среднем 35 тысяч. Тогда суммарно за год в казну государства вы уплатили 62 759 рублей в качестве подоходного налога. Вы можете рассчитывать на вычет в пределах именно этой суммы.

Во-вторых, посчитайте, сколько вы потратили. Соберите чеки за лечение, обучение, покупку квартиры и прочее. От общей суммы по чекам посчитайте 13%. Допустим, сумма оказалась меньше, чем НДФЛ с зарплаты. Заплатили государству 62 тысячи, а 13% составили 20 тысяч. Значит, вам вернут 20 тысяч.

А если сумма возврата по чекам оказалась больше вашего НДФЛ по справке из бухгалтерии за год? Например, налогов удержали с зарплаты на 62 тысячи, а 13 % от расходов на недвижимость составили 100 тыс. рублей. Тогда деньги вам будут возвращать частями. В этом году 62 тысячи, а остаток, 38 тысяч, – в следующем. Декларацию нужно будет подавать в следующем году вновь.

Даже если вы очень потратились и очень хорошо зарабатываете, вам не вернут больше, чем установлено законом. Например, за покупку квартиры и проценты по ипотеке – не больше 260 тысяч рублей (за всю вашу жизнь, а не в год), за обучение – не более 6,5 тысяч рублей в год. Суммарно по социальным вычетам (лечение, медикаменты, фитнес, добровольное страхование) вы сможете получить в год не больше 15,6 тысячи рублей.

Можно ли сделать возврат за членов семьи

Да, это возможно во многих случаях:

- за обучение детей,

- за лечение любого члена семьи, в том числе родителей,

- при покупке квартиры вычет может получить любой из супругов или оба вне зависимости от того, на кого оформлена недвижимость.

Кто не может получить вычет

Люди, не имеющие дохода, облагаемого подоходным налогом 13 %, а именно: дети, пенсионеры и индивидуальные предприниматели, получающие доход от предпринимательской деятельности, не попадающий под 13 %.

Декларацию можно заполнить от руки. Но электронные заявки через сайт nalog.ru обрабатываются быстрее Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Когда придут деньги

Если все документы заполнены правильно, то вычет придет примерно через 4,5 месяца после подачи декларации. Налоговая берет 3 месяца на проверку, 10 рабочих дней на составление акта по результатам проверки и 1 месяц на перечисление суммы на расчетный счет.

Если налоговая обращается к вам с вопросами и уточнениями по декларации, то ответить на них лучше поскорее. Потому что после корректировки декларации срок проверки обнуляется и запускается заново.

Если вы ничего не правите в декларации, но вдруг обнаружили, что часть документов не внесли – в электронном виде можно вложить и послать документы дополнительно, не обнуляя срок проверки декларации. Для этого в личном кабинете на сайте nalog.ru есть функция «дослать документы».

Какие документы нужны для вычета

В целом, для разных вычетов нужны примерно одни и те же документы:

- договоры: купли-продажи квартиры, кредитный договор с банком, договор с фитнес-центром или медучреждением, договор с учебным заведением (школой или садом, куда ходит ваш ребенок);

- справка 2-НДФЛ. Ее нужно получить в бухгалтерии по месту работы, кроме этого, она может отражаться и в личном кабинете налогоплательщика;

- чеки, подтверждающие оплату;

- при покупке недвижимости понадобятся еще выписка из ЕГРН, справка о погашенных процентах за год и сумме основного долга за определенный год и за весь период ипотеки . Все документы по приобретению собственности вносятся в налоговую один раз, а справки о процентах запрашиваются в банке каждый год;

- при покупке медикаментов нужны будут копии рецептов или выписки из медицинских карт;

- при оплате лечения нужно будет сделать справку по форме для налоговой об оплаченной сумме именно за лечение;

- при возврате за членов семьи нужны будут копии свидетельства о рождении/ о браке, чтобы доказать родство.

Сколько деклараций нужно подавать

Даже если оснований для возврата у вас несколько, декларация подается одна. И в ней вы указываете все данные.

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