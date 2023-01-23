Налоговый вычет за квартиру, лечение, на детей: кто, сколько и как быстрее вернуть деньги

Налоговый вычет при покупке квартиры ощутимо поддержит семейный бюджет
Фото: Мария Бакланова
Подавать документы на возврат подоходного налога за прошлый год можно уже с января 2023 года. Немного поработаете над декларацией, а в результате получите весьма внушительную сумму. Рассказываем, какие тонкости нужно знать, чтобы получить вычет как можно быстрее и не платить никому за заполнение налоговой декларации.
Напомним, что государство возвращает официально трудоустроенным гражданам РФ 13 % от потраченных денег в следующих случаях:
- вы – родитель и платите за обучение своих детей (в детском саду, в школе, в учебном центре, на курсах, в школе искусств, в музыкальной школе, в спортивной секции);
- вы сами проходили обучение (в том числе на вождение);
- вы или ваши родственники проходили лечение, приобретали медикаменты;
- вы приобретали абонементы в фитнес-зал;
- вы оформили медицинскую (в том числе полис ДМС, если его приобретали вы сами, а не работодатель) или пенсионную страховку сроком более чем на 5 лет;
- вы купили недвижимость;
- вы платите проценты по ипотеке;
- вы пополняли свой индивидуальный инвестиционный счет.
Вы можете приехать в налоговую и лично подать распечатанный пакет документов. Также есть возможность отправить их и по почте. Но гораздо удобнее все сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Важно, что налоговая быстрее обрабатывает заявления, поданные именно в электронном виде.
Вы можете вернуть подоходный налог за три предшествующих года. То есть в 2023 году – за 2020, 2021 и 2022 годы.
Если вы обращаетесь за вычетом при покупке квартиры или другой недвижимости, то ограничений по срокам подачи заявления нет. Например, у вас примут документы на вычет по квартире в 2023 году, даже если вы купили ее в 2017-м.
Размер налогового вычета определяется вашей официальной зарплатой
Фото: Константин ИВШИН
Тут есть три отсечки. Итог считается по наименьшей.
Во-первых и самое главное, вы не сможете вернуть от государства больше, чем ему отдали, то есть больше, чем заплатили налогов. Закажите у своего работодателя справку 2-НДФЛ. В ней указана ваша зарплата за каждый месяц и общая сумма налога НДФЛ, которую за вас перечислили в казну государства. Это и есть ваш порог вычета за год.
Например, ваша зарплата на руки в среднем 35 тысяч. Тогда суммарно за год в казну государства вы уплатили 62 759 рублей в качестве подоходного налога. Вы можете рассчитывать на вычет в пределах именно этой суммы.
Во-вторых, посчитайте, сколько вы потратили. Соберите чеки за лечение, обучение, покупку квартиры и прочее. От общей суммы по чекам посчитайте 13%. Допустим, сумма оказалась меньше, чем НДФЛ с зарплаты. Заплатили государству 62 тысячи, а 13% составили 20 тысяч. Значит, вам вернут 20 тысяч.
А если сумма возврата по чекам оказалась больше вашего НДФЛ по справке из бухгалтерии за год? Например, налогов удержали с зарплаты на 62 тысячи, а 13 % от расходов на недвижимость составили 100 тыс. рублей. Тогда деньги вам будут возвращать частями. В этом году 62 тысячи, а остаток, 38 тысяч, – в следующем. Декларацию нужно будет подавать в следующем году вновь.
Даже если вы очень потратились и очень хорошо зарабатываете, вам не вернут больше, чем установлено законом. Например, за покупку квартиры и проценты по ипотеке – не больше 260 тысяч рублей (за всю вашу жизнь, а не в год), за обучение – не более 6,5 тысяч рублей в год. Суммарно по социальным вычетам (лечение, медикаменты, фитнес, добровольное страхование) вы сможете получить в год не больше 15,6 тысячи рублей.
Да, это возможно во многих случаях:
- за обучение детей,
- за лечение любого члена семьи, в том числе родителей,
- при покупке квартиры вычет может получить любой из супругов или оба вне зависимости от того, на кого оформлена недвижимость.
Люди, не имеющие дохода, облагаемого подоходным налогом 13 %, а именно: дети, пенсионеры и индивидуальные предприниматели, получающие доход от предпринимательской деятельности, не попадающий под 13 %.
Декларацию можно заполнить от руки. Но электронные заявки через сайт nalog.ru обрабатываются быстрее
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Если все документы заполнены правильно, то вычет придет примерно через 4,5 месяца после подачи декларации. Налоговая берет 3 месяца на проверку, 10 рабочих дней на составление акта по результатам проверки и 1 месяц на перечисление суммы на расчетный счет.
Если налоговая обращается к вам с вопросами и уточнениями по декларации, то ответить на них лучше поскорее. Потому что после корректировки декларации срок проверки обнуляется и запускается заново.
Если вы ничего не правите в декларации, но вдруг обнаружили, что часть документов не внесли – в электронном виде можно вложить и послать документы дополнительно, не обнуляя срок проверки декларации. Для этого в личном кабинете на сайте nalog.ru есть функция «дослать документы».
В целом, для разных вычетов нужны примерно одни и те же документы:
- договоры: купли-продажи квартиры, кредитный договор с банком, договор с фитнес-центром или медучреждением, договор с учебным заведением (школой или садом, куда ходит ваш ребенок);
- справка 2-НДФЛ. Ее нужно получить в бухгалтерии по месту работы, кроме этого, она может отражаться и в личном кабинете налогоплательщика;
- чеки, подтверждающие оплату;
- при покупке недвижимости понадобятся еще выписка из ЕГРН, справка о погашенных процентах за год и сумме основного долга за определенный год и за весь период ипотеки . Все документы по приобретению собственности вносятся в налоговую один раз, а справки о процентах запрашиваются в банке каждый год;
- при покупке медикаментов нужны будут копии рецептов или выписки из медицинских карт;
- при оплате лечения нужно будет сделать справку по форме для налоговой об оплаченной сумме именно за лечение;
- при возврате за членов семьи нужны будут копии свидетельства о рождении/ о браке, чтобы доказать родство.
Даже если оснований для возврата у вас несколько, декларация подается одна. И в ней вы указываете все данные.
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