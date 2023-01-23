«Красный снег» выпал в Ижевске в выходные

Фото: Ринат Шамсутдинов

Жители Ижевска в социальных сетях обратили внимание на «красный снег», выпавший в Ленинском районе города. К постам были прикреплены фотографии, подтверждающие слова.

Фото: Руслан Бородин

На сообщения отреагировал градоначальник Олег Бекмеметьев, уточнив, что «красный снег» –это выбросы с завода керамических материалов.

По его словам, с руководством завода ведутся переговоры. Экопрограмма предприятия рассчитана до 2025 года.

«В программе – модернизация системы аспирации на заводе и строительство новой более безопасной печи. Сейчас завершается этап проектирования этих объектов. Само строительство может стартовать уже в текущем году», - сообщил Олег Бекмеметьев в у себя на страничке «ВКонтакте».

Фото: Руслан Бородин

Уже спроектировано новое периметральное ограждение с северной стороны. Это поможет сократить пылевые выбросы с завода.

«Деятельность предприятия – на контроле у надзорных органов. Есть судебное решение в отношении завода, которое необходимо исполнять. В ближайшее время планирую личную встречу с руководством предприятия, о принятых решениях обязательно проинформирую жителей», - сказал глава города.

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