1 189 ДТП произошло в Ижевске в 2022 году

Сотрудники госавтоинспекции проверили 261 дорогу Фото: Диля Ахмадишина

За прошедший год в Ижевске произошло 1 189 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

От этого числа 9 человек погибли и 234 пострадали в дорожных авариях из-за плохих дорог. 18 ДТП произошли на зебрах, в результате которых погиб один несовершеннолетний и 18 получили травмы.

Также сотрудники госавтоинспекции проверили состояние 261 дороги. По результатам осмотра составили 14 протоколов об административной ответственности в отношении должностных лиц и в отношении юридических лиц – 98.

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