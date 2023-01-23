Из-за аварии жители домов на ул. Холмогорова в Ижевске останутся без горячей воды

Фото: vk.com/olegbekmemetev
В Ижевске на ул. Холмогорова в 22 зданиях нет горячего водоснабжения. Это связано с аварией, которая произошла в микрорайоне в минувшие выходные. Срок отключения – 5 дней. И это будет продолжаться 5 дней, сообщил глава города Олег Бекмеметьев у себя в соцсетях.
Напомним, утром 21 января в районе улиц Маршала Фалалеева, Щорса и Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод. Когда излив воды прекратился, дорожники занялись устранением воды и наледи с улиц и тротуаров.
На месте порыва трубопровода работали специалисты Ижводоканала. Они выявили повреждение трубы длиной 6 метров. Решено было этот участок трубы заменить.
«Дело это кропотливое, работы еще много. С учетом опрессовок и отбора анализов может занять 5 дней. Это пессимистичный прогноз», - уточнил градоначальник.
Один центральный тепловой пункт остается отключенным. Поэтому горячей воды нет в 22 зданиях в микрорайоне Холмогорова. Школы и сады в микрорайоне работают, здесь есть водонагреватели.
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