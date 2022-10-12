Жителям Ижевска представили проект благоустройства набережной

Проект благоустройства откладывали на 5 лет. Фото: архив КП

Проект будущей набережной в Ижевске презентовали жителям города. Организатором стал центр территориального развития (ЦТР) Удмуртии. «Комсомолка» делится деталями проекта, а также реакцией общественности.

План благоустройства набережной был намечен еще в далеком 2017 году. Разработка началась с реконструкции территории от монумента «Дружба народов» до пляжа. В последующем, 2018 году, почти 49 тысяч ижевчан выбрали ремонт набережной на голосовании за приоритетные проекты. Но, к сожалению, работы пришлось отложить из-за реставрации центральной площади, которая завершилась в 2022 году. И вот наконец, подрядчики вновь взялись за облагораживание набережной.

Фото: архив КП

«По соглашению мы должны реализовывать работы в рамках эскизного проекта, который был разработан командой «Вектор», выигравшей конкурс от компании «Стрелка». Так как прошло пять лет, глава Удмуртии предложил доработать проект прежде, чем составлять рабочую документацию», – прокомментировал советник главы Удмуртии по вопросам благоустройства Вячеслав Правдзинский.

За то время, когда проект находился лишь в разработке, территория благоустройства значительно увеличилась. Теперь общая протяженность набережной составляет почти 2 км, а площадь – 10 га.

Фото: архив КП

В ходе презентации представители ЦТР поделились основными этапами процесса благоустройства северной части набережной Ижевского пруда.

На 2023 год намечено начало первого этапа протяженностью от монумента до устья реки Подборенки. В будущем здесь установят смотровую площадку, несколько стационарных сцен, место для отдыха, площадку для беговелов, скейт-парк, спортивную площадку, фуд-корт, а также высадят деревья для яблоневого сада.

Во время второго этапа работы будут выполняться от устья реки до ижевского пляжа. Планируется установить прогулочную зону с садом трав и рябиновой рощей. Также здесь построят детский административный центр, парковку, велодорожки и многое другое.

На презентации у многих ижевчан возникали вопросы о процессе реставрации.

Так, одна из женщин в аудитории поинтересовалась как будет выглядеть территория около реки Подборенка.

«На мастер плане около парка Кирова у нас планируется зона с открытой водой для всех жителей города», – разъяснил представитель Центра территориального развития.

Зрителей также интересовали зоны выгула домашних животных.

Представители Центра ответили им следующим образом: «Сейчас мы решаем этот вопрос. Набережная не будет закрыта для кошек и собак, но и не будет отдельной площадки. Будут оборудованы специальные мусорки с пакетиками».

Фото: архив КП

Большинство вопросов, связанных с благоустройством и возможными изменениями проекта, будут рассматриваться ЦТР в ближайшее время. Оставить отзыв или задать интересующий вас вопрос можно на сайте.

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