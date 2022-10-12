270 машин для уборки снега выйдут этой зимой на дороги Ижевска

Для дорог также подготовят специальную посыпку. Фото: сайт администрации города

В столице Удмуртии продолжается подготовка техники для обслуживания города этой зимой. Как сообщает пресс-служба администрации города, на данный момент готовность машин составляет 75 %.

«До 20 октября будет переоборудован весь парк. Уже сейчас закладываем варианты действий, если зима выпадет снежной. Будем усиливать круглосуточное дежурство, пересматривать график работ и увеличивать выход техники в смены», – поделился главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Акшенцев.

Помимо 270 единиц снегоуборочных машин для дорог города подготовят 11,3 тыс. тонн галита и 2,8 тыс. тонн бионорда, чтобы устранить гололед.

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