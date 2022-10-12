Сгоревшую машину с трупом нашли в Удмуртии

Фото: @psch37
11 октября около 10 часов утра недалеко от деревни Пуро-Можга обнаружили сгоревший автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37 села Малая Пурга.
Отправившиеся на место спасатели обнаружили внутри машины сгоревший труп.
Причина пожара устанавливается.
Фото: @psch37
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