Сгоревшую машину с трупом нашли в Удмуртии

Фото: @psch37

11 октября около 10 часов утра недалеко от деревни Пуро-Можга обнаружили сгоревший автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37 села Малая Пурга.

Отправившиеся на место спасатели обнаружили внутри машины сгоревший труп.

Причина пожара устанавливается.

Фото: @psch37

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