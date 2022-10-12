В Удмуртии начали строить контейнерные площадки из переработанного пластика

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Контейнерные площадки, которые строят в Воткинском и Дебесском районах Удмуртии, выполняются с применением вторсырья. Об этом сообщает министерство природных ресурсов региона.

Для изготовления материала используют б/у пакеты, ПЭТ-бутылки, упаковочную пленку и песок. Из этой смеси делают ламели, которые используют для построения фасада. Материал похож на дерево, но имеет ряд преимуществ перед ним. В отличие от деревянных досок он не оставляет заноз, не выцветает на солнце и не размокает от воды.

Постройки являются пилотным проектом. Если фасад из переработанного пластика пройдет испытание климатом и хулиганством, то в регионе установят еще 109 подобных площадок.

«Мы должны стремиться к экономике замкнутого цикла. Национальный проект «Экология», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, ставит перед нами четкие цели: к 2030 году необходимо сортировать 100% отходов, а перерабатывать — 49,5%. В настоящий момент, доля переработанных отходов в нашем регионе составляет 4,5% , что превышает плановые показатели по нацпроекту «Экология» почти в два раза», – подчеркнул руководитель министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

На данный момент такие контейнерные площадки для мусора построены в Кизнерском, Юкаменском и Малопургинском районах Удмуртии.

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