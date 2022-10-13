Жители Ижевска задаются вопросом: «Почему в платежках нет начислений за отопление?»

Чем горячее ваши батареи – тем выше оплата за отопление.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После получения платежек за сентябрь у многих жителей Ижевска возник вопрос: «Почему не изменилась сумма?».
«За сентябрь не посчитали отопление. Стоит ноль. Я не переплачиваю. Почему нет начислений? Звоню, что-то про 8 месяцев говорят. Боюсь, что в ноябре за два месяца платежка придет», – написала «Комсомолке» ижевчанка Татьяна.
Дело в том, что схема оплаты за отопление в Ижевске изменилась начиная с осени этого года. Ранее платежи за отопление распределялись на 12 месяцев, и ижевчане платили за теплоснабжение одинаковые суммы и зимой и летом. Теперь платить за отопление нужно лишь в те месяцы, когда батареи в вашем доме будут горячими. Из-за того, что отопительный сезон длится 8 месяцев, новую систему нарекли говорящим названием «1/8» .
Суммы в октябре уменьшились за счет нулевых начислений за отопление. Фото: Евгения Рябкова
В платежке за октябрь стоит «0», потому что в этот раз в расчетках учли коммунальные услуги за сентябрь, когда отопление еще не работало.
В ноябре начисления будут отмечены. Чем горячее ваши батареи – тем выше оплата за отопление.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Заведующая аптекой в Ижевске пойдет под суд за присвоение и перепродажу лекарств
Женщина из Ижевска оформила в кредит и перевела мошенникам более 800 тысяч рублей
Завершается ремонт Загородной улицы в Ижевске