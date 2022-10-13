Заведующая аптекой в Ижевске пойдет под суд за присвоение и перепродажу лекарств

Предприимчивая ижевчанка занималась этим почти год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поставлена точка в уголовном деле заведующей одной из аптек в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С октября 2021 года по июнь текущего женщина списывала с учета лекарства со склада. И затем она продавала списанные лекарства покупателям аптеки за более низкую цену, а деньги использовала в личных целях.

Общий ущерб составил более 40 тыс рублей. Уголовное дело направили в Устиновский суд Ижевска.

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