Заведующая аптекой в Ижевске пойдет под суд за присвоение и перепродажу лекарств

Предприимчивая ижевчанка занималась этим почти год
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Поставлена точка в уголовном деле заведующей одной из аптек в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
С октября 2021 года по июнь текущего женщина списывала с учета лекарства со склада. И затем она продавала списанные лекарства покупателям аптеки за более низкую цену, а деньги использовала в личных целях.
Общий ущерб составил более 40 тыс рублей. Уголовное дело направили в Устиновский суд Ижевска.
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