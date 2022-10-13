Женщина из Ижевска оформила в кредит и перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Мошенник представился сотрудником банка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

46-летняя ижевчанка обратилась в полицию и рассказала о том, что мошенники украли у нее более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Накануне ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Он убедил ее в том, что на ее имя оформили кредит в другом банке. Чтобы не допустить снятия денег, женщина решила во всем следовать инструкции «сотрудника» банка.

Она оформила кредит на свыше 800 тысяч рублей, сняла деньги и перевела на указанный счет. Звонивший заранее предупредил женщину о возможном сговоре «мошенников» и сотрудников банка. Поэтому на неоднократные вопросы действительных работников банка о возможном мошенничестве в ее сторону она уверенно отвечала – нет.

И только после перевода денег женщина поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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