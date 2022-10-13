Завершается ремонт Загородной улицы в Ижевске

Закончить укладку асфальта планируют 20 октября. Фото: Сайт администрации Ижевска

К финишу подходит ремонт Загородной улицы в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Работы на этой улице начались еще в 2020 году. В течение двух лет подрядчики меняли асфальт на нескольких участках дороги.

Но по просьбе жителей города было решено не только отремонтировать дорогу на всем ее протяжении, но и обустроить безопасный тротуар – особенно рядом с гимназией № 6.

Фото: Сайт администрации Ижевска

На проведение работ направили 31 миллион рублей из республиканского бюджета.

Подрядчики приступили к благоустройству дорог на Загородной улице 12 октября и уже к 20 числу они планируют закончить укладку асфальта.

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