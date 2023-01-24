Правительство Удмуртии прокомментировало ситуацию с ТРЦ «Италмас»

Правительство не может вмешиваться в дела нового собственника. Фото: yandex.ru

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов прокомментировал ситуацию с закрытием ТРЦ «Италмас» в Ижевске.

По его словам, власти не могут вмешиваться в дела нового собственника «Италмаса». То, что будет находиться внутри ТРЦ теперь зависит лишь от его решения.

«Ни мы, ни кто-либо другой просто не имеем права вмешиваться в его деятельность (если она происходит в рамках закона) и запрещать следовать выбранному вектору развития, даже если этот вектор не устраивает других игроков рынка», – сказал Сунцов.

Но в то же время, власти региона готовы пойти навстречу пострадавшим предпринимателям и оказать им поддержку.

«У нас большой пакет мер поддержки для бизнеса, самый разный. Начиная от льготного финансирования и налоговых льгот, заканчивая бесплатным образованием. Мы общались с арендаторами ТРЦ «Италмас», и, если они нуждаются в дополнительной поддержке – мы готовы рассмотреть их предложения, оказать помощь», – заявил чиновник.

Информацию о свободных площадках в других ТЦ можно посмотреть на сайте регионального Минпроторга.

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