В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода и уехал с места с ДТП

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте @psch37

Сегодня, 26 января, в 10:56 недалеко от села Пугачево в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.

На 141 км трассы М-7 водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался.

На месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов.

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