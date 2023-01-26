В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода и уехал с места с ДТП

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте @psch37
Сегодня, 26 января, в 10:56 недалеко от села Пугачево в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной части №37.
На 141 км трассы М-7 водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход скончался.
На месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов.
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