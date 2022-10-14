Жителей Удмуртии задержали за изготовление кустарной взрывчатки

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Фото: архив КП

В Удмуртии задержали группу местных жителей, которые занимались изготовлением взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике.

У подозреваемых изъяли более 1 килограмма черного пороха.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Сейчас задержанные заключены под стражу. Ведется следствие.

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