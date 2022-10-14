Мужчина из Челябинской области украл более 1,5 миллиона рублей у пенсионеров из Удмуртии

Жертвами мошенничества стали 7 пенсионеров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские Удмуртии задержали 19-летнего неработающего, ранее судимого мужчину из Челябинской области. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, он подозревается в краже денежных средств у 7 пенсионеров.

Мошенники звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в аварию на дороге и по их вине пострадал человек. Чтобы уберечь родных от проблем, пенсионеры должны были отправить деньги звонившим через курьера. Задержанный молодой человек приезжал и забирал деньги. Часть полученной выручки он забирал себе, а остальное – отправлял неизвестным.

В сумме полученный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности других, причастных к этому делу, мошенников.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о подобных случаях мошенничества в Ижевске.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В 174 домах Удмуртии проведут капитальный ремонт в 2023 году

В Удмуртии за сутки выявили 406 новых случаев COVID-19

4 случая бешенства зарегистрированы в Удмуртии за 2022 год