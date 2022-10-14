В 174 домах Удмуртии проведут капитальный ремонт в 2023 году

На ремонт выделят более 206 миллионов рублей. Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

В следующем году в Удмуртии планируется отремонтировать 174 дома. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Особенностью краткосрочного плана на следующий год является большое количество домов, в которых запланирован ремонт крыш. Работы по обновлению кровли коснутся более 43% включенных в план домов. Это один из самых дорогостоящих и востребованных видов капитального ремонта», – подчеркнула директор НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртии» Диана Новомейская.

За время работ планируется отремонтировать 76 крыш, 55 систем теплоснабжения, 49 систем электроснабжения, 47 систем водоснабжения, 29 систем водоотведения и 2 подвала.

На ремонт многоквартирных домов направят более 206 миллионов рублей. В перечень зданий, подлежащих капремонту в 2023 году, также вошли 114 домов, которые уже стояли в планах на 2019-2021 годы.

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