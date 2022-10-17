На предстоящей неделе с 17 по 23 октября в Ижевске ожидается мокрый снег

Неделя будет пасмурной, дождливой и туманной Фото: Амир Закиров

«Благодаря установлению гребня антициклона жителей республики порадует осеннее солнце, существенных осадков в эти дни не ожидается. 17 октября температура воздуха окажется в пределах 2-7 градусов, днем 5-10. В выходные дни в ночные и утренние часы местами возможен туман», – сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии на официальной странице «Вконтакте».

Понедельник, 17 октября, облачно с прояснениями, без осадков. Температура поднимется до +10 градусов, ветер юго-западный, 4–5 м/с.

Во вторник, 18 октября, облачно и дождливо. Температура воздуха составит +6 градусов, ветер северо-восточный, 4 м/с. К вечеру столбик термометра незначительно опустится до +5 градусов, направление ветра не изменится.

Утром в среду, 19 октября, ожидается дождь и +6 градусов. Ветер западный, 2–3 м/с. Днем температура поднимется до +7 градусов. Вечером пасмурно, без осадков. Скорость ветра составит 1–3 м/с.

20 октября, четверг. Утро вновь начнется с небольшого дождя, который продлится до самого вечера. Максимально температура поднимется до +6 градусов, но к концу дня опустится до +3 градусов. Ветер поменяет свое направление с юго-западного на западное и будет дуть со скоростью 1–4 м/с.

Пятница, 21 октября. Утром ожидается дождь со снегом, температура составит 0..+1 градус. Ветер юго-западный, 2–3 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +3 градусов, ветер западный, 3–5 м/с. Вечером пасмурно, +1 градус.

22 октября, суббота. Пасмурно, температура поднимется с -2 до 0 градусов. Ветер западный, 2 м/с. Днем ожидается незначительное потепление до +3 градусов, скорость ветра составит 1–3 м/с. К вечеру температура воздуха вновь опустится до 0 градусов.

В воскресенье, 23 октября, весь день ожидается пасмурная погода. Воздух будет постепенно прогреваться до +3 градусов. Ветер изменит направление с юго-западного на южное, скорость составит около 2 м/с.

Отличного вам, несмотря на погоду, настроения и продуктивного начала недели!

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