За 2022 год 63 студенческие семьи в Удмуртии получили по 100 тысяч рублей

Еще 67 семей могут получить выплаты
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Уже 63 студенческие семьи в Удмуртии получили выплаты в рамках нацпроекта «Демография». об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
«Выплату могут получить студенческие семьи, в которых оба родителя учатся очно в вузе или СПО, а малыш родился в 2021 или в 2022 годах. На получение материальной помощи может рассчитывать и одинокий родитель», – говорится в сообщении.
В 2022 году такую помощь могут получить до 130 семей. Условием является средний доход семьи – он не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума в Удмурти.. Подать документы можно в центрах соцвыплат.
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