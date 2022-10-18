За 2022 год 63 студенческие семьи в Удмуртии получили по 100 тысяч рублей

Еще 67 семей могут получить выплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже 63 студенческие семьи в Удмуртии получили выплаты в рамках нацпроекта «Демография». об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Выплату могут получить студенческие семьи, в которых оба родителя учатся очно в вузе или СПО, а малыш родился в 2021 или в 2022 годах. На получение материальной помощи может рассчитывать и одинокий родитель», – говорится в сообщении.

В 2022 году такую помощь могут получить до 130 семей. Условием является средний доход семьи – он не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума в Удмурти.. Подать документы можно в центрах соцвыплат.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Отец маньяка из Ижевска пошел по его стопам и убил 2 женщин

Жительницу Удмуртии осудили за мошенничество при продаже инвалидной коляски

Госдолг Удмуртии вырос на 1,3 млрд рублей за сентябрь