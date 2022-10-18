Почти 500 тысяч рублей лишилась жительница Удмуртии под предлогом инвестиций

Женщина увидела «прибыль» уже через день Фото: Амир Закиров

Решив заработать на инвестициях, 50-летняя жительница Воткинского района лишилась почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В интернете женщина увидела объявление о возможности заработка на инвестициях. Она перешла по ссылке и заполнила свои данные. На следующий день ей позвонил неизвестный и представился брокером. Он убедил ее открыть счет, на который женщина перевела 10 тысяч рублей. Через день она увидела прибыль в размере 1 700 рублей.

После этого женщина пополняла указанный счет в течение недели и в сумме потратила 476 тысяч рублей. Эти деньги она ранее взяла в банке на расширение жилья.

Но когда пострадавшая решила снять деньги, брокер перестал выходить на связь.

Тогда она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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