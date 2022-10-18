Ремонт дороги из Глазова в Зотино завершен на 80 %

На дороге уложили 2 слоя асфальта. Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

Региональную дорогу в Глазовском районе Удмуртии проверила рабочая комиссия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент на дорогах уложили 2 слоя асфальта. Готовность работ составляет 80 %.

«По качеству дороги могу сказать, что к проезжей части претензий нет. Асфальтобетон уложен уже на всём объекте, сделаны съезды на второстепенные дороги. Как пояснил подрядчик, есть еще несколько съездов, которые обустроят для удобства заезда автотранспорта. Сделано это будет вместе с работами по отсыпке и укреплению обочин дороги», – разъяснил эксперт Народного Фронта в Удмуртии Алексей Ушаков.

В скором времени здесь установят остановки для общественного транспорта и зебры.

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