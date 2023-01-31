35 рублей в час и свободные дороги: в Ижевске начинают работать платные парковочные пространства

Рассказываем, где разместятся платные парковки Фото: Мария Бакланова

Вопросы организации платных парковок обсудили за круглым столом представители администрации Ижевска, Общественной палаты города и НКО (автомобилистов, инвалидов) и организаций.

Реализация проекта по организации единого парковочного пространства в столице Удмуртии в активную фазу вступила в конце 2022 года. Именно тогда на территориях, где уже с 1 февраля начнут действовать платные парковочные места, установили знаки, в тестовом режиме запустили сайт проекта и провели общественный прием граждан по возникающим у них вопросам. А их, стоит отметить, было немало.

Как платные парковки помогут организовать движение и решить вопрос с загруженностью центральных улиц?

Сейчас мы видим, что бесконтрольно оставленные на дороге автомобили значительно сужают проезжую часть, и вместо двух полос остается одна. Возникают пробки.

Расширить проезжие части улиц в центральной части Ижевска невозможно – не позволит историческая застройка. Остается только один выход – внедрить систему платных парковок на загруженных участках, которые помогут освободить дороги для проезда автомобилей.

Эта система эффективно работает уже в 40 городах России, поэтому в Ижевске она будет внедряться уже с учетом их многолетнего опыта.

Где разместятся платные парковки?

На первом этапе с 1 февраля заработают 15 участков на улицах Красногеройская, Пушкинская, Красная. Далее проект будет расширяться прежде всего на участках в центральной части города, в квадрате улиц Холмогорова, Карла Либкнехта, Горького и Удмуртская может появиться около 90 парковок на 1500 машиномест. Перед этим городская власть проведет тщательный анализ загруженности дорог.

«У нас есть утвержденный проект организации дорожного движения, который в части парковочных пространств требует доработки. Некоторые территории следует убрать из списка, другие, напротив, внести. Мы будем его актуализировать». – сообщил начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

Инициаторы проекта говорят, что изменения и далее могут вноситься в механизм реализации: это может коснуться любого аспекта: стоимости одного машиноместа в час, суммы штрафа и количества бесплатного времени на высадку пассажиров.

Как будет работать система оплаты?

Оплатить парковку можно любым удобным способом Фото: Мария Бакланова

Платными парковки будут только в будни с 8:00 до 20:00. Первые 15 минут для водителей будут бесплатными, а затем за каждый час нужно будет перечислить 35 рублей.

Стоит учитывать, что оплата производится за полный час. То есть если водитель оставил авто на один час и одну минуту, заплатить нужно будет за два часа.

Внести оплату, пополнить виртуальный парковочный счет можно будет в течение суток с помощью:

– мобильного приложения «Горпарковки» (можно загрузить уже сейчас и протестировать ее возможности);

– QR-кода на портале «Парковочное пространство города Ижевска»;

– СМС по номеру 2730 (есть комиссия за перечисление средств).

О льготниках

Плата не будет взиматься с четырех категорий горожан:

– инвалиды (на специальных местах);

– многодетные семьи (одному родителю на один автомобиль);

– владельцы электромобилей;

– участники Великой Отечественной войны и другие.

Для того, чтобы получить льготу, необходимо обратиться в «Центр цифровых компетенций» на ул. Лихвинцева, 46. Туда нужно подать документы, которые подтверждают права на бесплатное пользование стоянками. Данные внесут в систему, и в будущем номера автомобилей льготников будут узнавать камеры фото- и видеофиксации.

Председатель республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Максим Воробьев поинтересовался, а нельзя ли автоматизировать этот процесс для инвалидов. Все данные по автомобилям инвалидов есть в специальном реестре, откуда их можно взять и внести в систему. При подготовке материала мы получили информацию, что вопрос уже отработан ЦЦК и сверка госномеров машин с федеральным реестром инвалидов будет проводиться автоматически.

Скоро пройдет и отдельная встреча с представителями сообществ многодетных семей, где также будут обсуждены механизмы оформления льгот.

Общественной палатой было обращено отдельное внимание на необходимость таких разъяснительных встреч и активного информирования жителей о принципах работы с платными парковками. Иначе благая идея приведет к непониманию и возмущению людей, в том числе – получающих штрафы.

Как будут выявлять нарушителей?

Нарушить правила не получится Фото: Мария Бакланова

С помощью передвижной и стационарной систем фото- видеофиксации. Со стационарной все понятно, а вот инструментом для передвижной системы будет являться специальный автомобиль, который будет курсировать по улицам города и фиксировать нарушения. Штраф составит 2500 рублей, и придет он на владельца авто, даже если машиной в момент нарушения пользовались другие люди (супруг, дети и т. д.).

Как быть работникам учреждений и организаций, которые приезжают на машинах?

Все понимают ,что теперь им парковать машину на весь рабочий день будет дорого. Но и без введения парковок проблему с пробками в этом районе не решить, и все останется так, как было.

Выходом могут стать перехватывающие парковки (бесплатные или с низкой стоимостью), где можно будет поставить автомобиль, а непосредственно до работы добраться уже пешком или на общественном транспорте. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки.

Напомним, что платные парковки в центре Ижевска на первых 15 участках заработают с 1 февраля 2023 года. Это касается и оплаты, и наказания за нарушения.

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