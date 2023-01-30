Проезд на участке по улице Серова в Ижевске закрыли более чем на год

Постановление выложили на сайте Ижевска
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
До 25 марта 2024 года закрыли движение для транспорта на участке по улице Серова в Ижевске. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.
Дорогу закроют от улицы 8 марта до улицы Шишкина. Такое решение приняли из-за работ по устройству проезда по переулку к строящимся жилым домам. Застройщику сказали установить соответствующие знаки и ограждения.
Документ подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Фото: Администрация Ижевска
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