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НовостиОбщество30 января 2023 13:21

Проезд на участке по улице Серова в Ижевске закрыли более чем на год

Здесь проходит стройка
Софья Кель
Постановление выложили на сайте Ижевска

Постановление выложили на сайте Ижевска

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

До 25 марта 2024 года закрыли движение для транспорта на участке по улице Серова в Ижевске. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Дорогу закроют от улицы 8 марта до улицы Шишкина. Такое решение приняли из-за работ по устройству проезда по переулку к строящимся жилым домам. Застройщику сказали установить соответствующие знаки и ограждения.

Документ подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Фото: Администрация Ижевска

Фото: Администрация Ижевска

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