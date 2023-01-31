Новый дорожный знак установят на перекрестке улиц Халтурина и Герцена в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

На перекрестке улиц Халтурина и Герцена в Ижевске установят новый дорожный знак. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Здесь появится дорожный знак «Пересечение с трамвайной линией». Работы по его установке поручили службе благоустройства и дорожного хозяйства. Это сделали для обеспечения безопасности движения на дорогах.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что проезд на участке по улице Серова в Ижевске закрыли более чем на год.

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