Благодаря вмешательству прокуратуры были устранены нарушения содержания контейнерных площадок

Нарушения были устранены
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Нарушения содержания контейнерных в Воткинске были выявлены сотрудниками межрайонной прокуратуры в ходе проверок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Воткинской межрайонной прокуратуры в ходе проверки исполнения Управлением ЖКХ законодательства о содержании мест накопления коммунальных отходов на территории города установили ряд нарушений, включающих скопление и навалы крупногабаритных и твердых бытовых отходов на контейнерных площадках и около них.
«Межрайонный прокурор внес начальнику Управления представление, а также возбудил дело об административном правонарушении в связи с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», – говорится в сообщении пресс-службы.
Благодаря вмешательству прокуратуры все нарушения были устранены, а виновные привлечены к ответственности.
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