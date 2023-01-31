Что сейчас в «Италмасе»: репортаж из торгового центра Ижевска, который работает последний день

Многие арендаторы торгового центра уже переехали. Фото6 Евгения Рябкова

Пакуются вещи, закрываются магазины… У торгового центра «Италмас», к которому уже так привыкли жители Устиновского района поменялся собственник, и все арендаторы выезжают. «Комсомолка» побывала здесь в последний день работы и рассказывает, какая царит атмосфера.

Шлагбаум и сборы

Подъезжаем к торговому центру и замечаем первое изменение: появился шлагбаум. Пока он поднят, поэтому оставить машину смогли без проблем.

Перед зданием работают грузовые краны – демонтируют то, что осталось от «МакАвто». Летом ресторан переименовали во «Вкусно и точка», однако с новым брендом заведение «Италмасе» жило недолго. Уже 25 января оно закрылось.

Демонтаж конструкций от «Макавто». Фото: Евгения Рябкова

Внутри есть посетители, хотя их и немного. Впрочем, нормальная картина для 10 утра рабочего дня. В самом торговом центре изменился репертуар. Если раньше звучала легкая расслабляющая музыка, то сейчас играют саундтреки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Многие отделы уже закрылись. Фото: Евгения Рябкова

Внутри заметны типичные для отъезда хлопоты: продавцы пакуют вещи, заворачивают их в пленку и вывозят. Полки практически пустые, многие магазины уже закрыты. Местами остались баннеры с обещаниями скидок, вот только воспользоваться ими уже нельзя: отделы не работают.

Торговый центр опустел. Фото: Евгения Рябкова

Последние сборы. Фото: Евгения Рябкова

«Магнит» работает последний день. Фото: Евгения Рябкова

Съезжать не собираются

Сам «Италмас» в общем и целом довольно-таки пустынный, но есть здесь одно место, где даже образовалась очередь. Это «Ижевские термы». Здесь скопилось множество пожилых ижевчан.Они даже думать не хотят о том, «Термы» могут закрыться. Сотрудники утверждают, что центр отдыха продолжит работать.

«Ижевские термы» полны народу. Фото: Евгения Рябкова

Есть и другие крупные арендаторы, которые пока переезжать не собираются. Например, в кинотеатре «Дядя Федор» нас заверили, что продолжат работать весь февраль. Единственное «но» – сотрудники не знают, как будет организован вход и выход посетителей.

Кинотеатр «Дядя Федор» собирается работать весь февраль. Фото: Евгения Рябкова

«Детский мир» тоже съезжать не торопится.

«Сказали, работаем в обычном режиме. И завтра можно будет прийти к нам в отдел…Если вас пустят в торговый центр… если нас пустят», – говорят сотрудники магазина.

«Детский мир» ждет посетителей. Фото: Евгения Рябкова

Аттракционы «Суперпарка», которые явно придется разбирать не один день, тоже пока стоят на месте и принимают желающих покататься. Информацию о закрытии торгового центра здесь не получали.

«Ялта» уже готова к отъезду. Фото: Евгения Рябкова

Особенно странно ситуация выглядит на примере двух заведений от одной сети Welcome group: «Мама Пицца» работает как ни в чем ни бывало, а «Ялта» уже не принимает посетителей. Мебель и цветы упакованы в целлофан.

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