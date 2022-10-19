Что скрывает черный чемодан: методы и девайсы следователей-криминалистов Ижевска

Чемодан криминалиста давно стал атрибутом любого расследования Фото: Дана Солнцева

Чемодан криминалиста, который благодаря фильмам и сериалам давно стал атрибутом любого расследования, скрывает в себе много интересного. В преддверии дня криминалистики вместе с заместителем руководителя отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Станиславом Берестовым раскроем его тайны.

Что нужно иметь следователю-криминалисту во время работы?

Главная задача следователя-криминалиста – найти того, кто совершил преступление, и доказать это при помощи улик. В интернете много разных тематических чемоданчиков для криминалистических исследований. Их можно даже купить, но по своему наполнению они не будут содержать того, что на самом деле нужно современным экспертам для работы.

Один из вариантов «заветного» «чемоданчика». Фото: Дана Солнцева

Что обычно лежит в чемодане настоящего следователя-криминалиста:

- бахилы, одноразовые защитные маски, перчатки для защиты места преступления от следов следователя-криминалиста;

- пакеты для сбора улик;

- одноразовые пинцеты для захвата проб и улик;

- ватные палочки и тампоны для сбора проб;

- фотоаппарат для фото- и видеофиксации;

- УФ-фонарь для поиска биологических следов;

- химические средства для обнаружения биологических следов (крови или спермы).

Среди упаковочных материалов и химических реагентов из ящика нам показали «мешок Фарадея». Его так назвали потому, что внутри него блокируется любая связь. Этот защитный чехол необходим для перевозки мобильных устройств. Если положить в него смартфон, то с него будет невозможно удалить или скопировать данные дистанционно.

«Мешок Фарадея». Фото: Дана Солнцева

Среди вещей, хранящихся в чемоданчике, нам показали КОЦ – криминалистический определитель цвета. Он необходим для того, чтобы следователь-криминалист мог точно понять, след какого вещества он нашел: крови или какого-нибудь наркотика, например.

КОЦ. Фото: Дана Солнцева

Какие методы используются в современной криминалистике?

В XXI веке одним из главных методов по-прежнему остается дактилоскопия. Первая научная публикация на эту тему датирована 1877 годом. Именно с зарождения и изучения этого метода криминалистика начала свое стремительное развитие. Этот метод позволяет идентифицировать человека по следам его рук и отпечаткам пальцев. Раньше было сложно доказать причастность человека к преступлению, если его не застали непосредственно на месте.

«Сейчас есть множество вариантов поиска отпечатков. Например, при помощи паров цианоакрилата можно найти следы, оставленные несколько лет назад. При использовании обычного дактилоскопического порошка генетический след может потеряться. Потому что его используют несколько раз, а, значит, в нем могут оставаться следы чужого генома. При работе с цианоакрилатом такого не бывает», – напомнил журналисту Станислав Берестов, заместитель руководителя отдела криминалистики.

Бутылка с отпечатками пальцев после обработки цианоакрилатом. Фото: Дана Солнцева

Современные методы расследований часто основаны на науке о геноме человека. То есть на исследовании генетических следов.

«Раньше мы могли брать ДНК только из клеток крови и семенной жидкости. Сейчас же ДНК можно получить из слюны, пота или мелких частичек кожи», – сообщил Станислав Берестов.

Он рассказал, что в 2008 году в Сарапуле было совершено несколько изнасилований. Неизвестный нападал на женщин с ножом. В те годы у следствия не было таких возможностей, как сейчас, поэтому преступник долгое время оставался безнаказанным. Однако с развитием технологий специалисты смогли вернуться к данной серии преступлений.

«Проанализировав имеющиеся у нас образцы и аналогичные дела с 2008 года, мы вышли на след. Оказалось, что в образцах с места преступления есть сперма двух разных мужчин. Благодаря найденным ДНК мы смогли найти преступников в федеральной базе данных геномной информации и привлечь их к ответственности», – поделился наш собеседник.

В криминалистике никогда не используются методы, которые не имеют научного обоснования.

Магнитные грабли для поиска мелких предметов в траве. Фото: Дана Солнцева

Иногда во время работы приходится прибегать к необычным подходам.

«Как-то сделали фоторобот преступника по описанию слепоглухонемой потерпевшей. Мы тогда долго думали, как она могла бы дать нам описание. Скульптор вылепил образец. Она касалась образца пальцами и делала замечания. Да, по итогу поймали по оставленным ДНК, но все же созданный фоторобот оказался очень похож», – рассказал нашему журналисту Станислав Берестов.

Слепок лица преступника Фото: Дана Солнцева

Чем еще занимаются следователи-криминалисты?

Следователи-криминалисты в отличие от своих коллег не дают экспертных заключений. Они работают напрямую с уликами и занимаются непосредственно расследованиями, даже если те временно приостанавливаются.

Витрина со старыми фотоаппаратами, которые ранее использовались во время расследований. Фото: Дана Солнцева

«В Ижевске в 2005 году было обнаружено два трупа с множественными ножевыми ранениями. Изначально проверялось окружение погибших и трудные подростки, которые уже совершали преступления. Но тогда найти злоумышленника не удалось, и предварительное следствие было приостановлено. В 2021 году расследование смогли продолжить благодаря полученной в ходе новых экспертиз ДНК. Оказалось, что к преступлению может быть причастен мужчина, который с 2007 по 2016 год находился в тюрьме за подобные деяния. В 2005-году ему было всего 16», – поделился историей Станислав Берестов.

Помимо этого, следователи-криминалисты разрабатывают методики и тактики для расследований других подразделений. Например, связанных с экономической или кибербезопасностью. Также в их сферу деятельности входит минимум раз в 3 года проводить практическую учебу для всех сотрудников СУ СКР по Удмуртии.

Какими качествами должен обладать криминалист?

Чтобы стать следователем-криминалистом, по нормативам СУ СК России необходимо иметь опыт следственной работы как минимум три года.

Если говорить о внутренних качествах специалиста, то у него должны быть развиты наблюдательность и аналитические способности. Он должен разбираться в тех областях, на которых держится вся работа, а это химия, физика и информационные технологии.

Передвижная лаборатория, которую также можно использовать как выездной оперативный штаб Фото: Дана Солнцева

«Нам приходится анализировать миллионы данных. Иногда бывают инциденты, когда нужно проанализировать связи тысячи телефонных абонентов. Это нереально сделать без современных технологий. Поэтому без знаний – никуда», – поделился с нами наш собеседник.

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