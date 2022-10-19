Суд по делу о закрытии спортклуба «Платформы» в Ижевске состоится 28 ноября

Клуб остается закрытым уже 2 недели Фото: Иван МАКЕЕВ

Повторное рассмотрение дела о конфликте между спортклубом «Платформа» в столице Удмуртии и конкурсным управляющим пройдет 28 ноября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Клуб остается закрытым уже 2 недели: замки на дверях сменили, не пускают ни клиентов, ни сотрудников.

Замминистр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин поделился информацией о том, что представители банка залогодержателя и конкурсного управляющего встретились 13 октября. Во время беседы не удалось достичь мирного соглашения. Поэтому проблема будет повторно решаться через суд.

Ранее, 3 октября сотрудники и клиенты спортклуба не смогли попасть внутрь – неизвестные поменяли замки и никого не пускали. Оказалось, что собственник здания проходит процедуру банкротства, а конкурсный управляющий «Платформы» предлагает перезаключить договор аренды на других условиях, которые не устроили представителей клуба.

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