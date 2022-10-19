За 2 дня мужчина украл более 2 миллионов рублей у пенсионерок из Удмуртии

Его жертвами стали 6 пенсионерок. Фото: скриншот из видео на сайте МВД Удмуртии

В суд направили уголовное дело 21-летнего жителя Челябинска. Как сообщает пресс-служба МВД республики, его обвинили в серии мошенничеств в отношении пенсионерок из Удмуртии

В мае этого года молодой человек приехал в Удмуртию для работы курьером. Здесь он приезжал по указанным ему адресам и забирал деньги у пенсионеров. До этого им звонили неизвестные и убеждали, что их родные попали в ДТП и им требуется помощь. Часть полученных денег преступник оставлял себе, а остальное – переводил так называемым «заказчикам».

О незаконности своих действий молодой человек знал. За 2 дня он посетил 5 пенсионерок из Ижевска и одну из Глазова. Он украл у них 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Мошеннику грозит до 10 лет колонии.

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