Из Удмуртии экспортировали еще одну партию березового шпона в Иран

Продукцию экспортировали в Китай, Иран, Турцию, Сербию, Вьетнам, Республики Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Фото: архив

11 октября 2022 года из Удмуртии отправили 67,741 куб.м березового шпона в Иран. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Продукция прошла лабораторный контроль, где не было выявлено карантинных объектов.

С начала 2022 года Россельхознадзор проконтролировал отправка с территории Удмуртии 5,3 тыс. куб.м березового шпона за границу.

Продукцию экспортировали в Китай, Иран, Турцию, Сербию, Вьетнам, Республики Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

На весь товар оформлено 170 фитосанитарных сертификатов.

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