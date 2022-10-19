Заговоренные яблочки и объятия: очередную партию мобилизованных проводили в Ижевске

Построение перед отъездом Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 18 октября проводили очередную группу мобилизованных. Мужчин направят в учебный центр в Саратовской области. «Комсомолка» делится эмоциональными фотографиями, как провожают мужчин.

Провожающие ждали рядом со сборным пунктом Фото: Мария Бакланова

Родственников пустили на плац во время построения Фото: Мария Бакланова

Родные махали мобилизованным руками Фото: Мария Бакланова

Объятия с детьми напоследок Фото: Мария Бакланова

Женщины заботятся о своих мужчинах даже в мелочах Фото: Мария Бакланова

Последние объятия Фото: Мария Бакланова

Во время прощания шел дождь Фото: Мария Бакланова

Среди мобилизованных есть и добровольцы, например, депутат городской думы Можги Андрей Чернов. Он задумался о своем участии в спецоперации еще в самом ее начале. Как только объявили частичную мобилизацию, мужчина, не раздумывая, подал заявление через «Госуслуги».

«Волнение все равно присутствует. Неизвестно, что меня ждет впереди. Но есть уверенность, что все будет хорошо. Уверен, что мой поступок может вдохновить кого-то еще. В семье отнеслись с пониманием. Супруга у меня мудрейшая женщина, она привыкла к неординарным решениям и нормально к этому отнеслась», – рассказал Андрей Чернов.

Андрей Чернов Фото: Мария Бакланова

Мобилизованных провожают волонтеры. Они раздают им письма школьников и даже… заговоренные яблочки!

«У нас есть серебряные волонтеры, которые организовали свою акцию «Волшебное заговоренное яблоко». Они их дают тем, кого, к сожалению, не провожают. Солдаты понимают, что это детская наивная акция, но она всем поднимает настроение», – прокомментировала координатор волонтеров Анна Наумова.

Некоторые мужчины попросили священника окропить их святой водой Фото: Мария Бакланова

Прощание перед отъездом на учебу Фото: Мария Бакланова

В путь мужчин проводили депутат Госсовета республики Петр Фомин, священник Роман Бывальцев и заместитель муфтия Удмуртии Абдурашид-хазрат. Они все пожелали мобилизованным вернуться живыми и здоровыми.

«Я вам всем желаю дружбы, братства, не забывать друг друга в учебе и, если это понадобится, в бою. Руководство Удмуртской республики, органы государственной власти сделают для ваших семей все необходимое, чтобы им было комфортно. Если проблемы будут у вас на местах, подразделения примут все необходимые меры», – высказался Петр Фомин.

Не все могли сдержать слезы Фото: Мария Бакланова

Расставание дается тяжело Фото: Мария Бакланова

«Приказываю всем вернуться в том же составе и том же качестве, в котором вы сегодня убываете. В добрый путь», – высказался Рустам Маликов, военный комиссар Удмуртии.

Ранее в Саратовскую область, где проходят учебу мобилизованные Удмуртии, посетил глава региона Александр Бречалов. Он напомнил, что солдаты из нашего региона получат 50 тысяч рублей региональных выплат.

Отправление автобуса с мобилизованными Фото: Мария Бакланова

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